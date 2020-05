(QNO) - Trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch Huế năm 2020, sáng nay 31.5, tại TP.Huế diễn ra lễ công bố chương trình hành động liên kết du lịch 3 địa phương Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế.

Quang cảnh lễ công bố chương trình hành động liên kết du lịch Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế. Ảnh: LINH TUẤN

Lãnh đạo 3 địa phương thống nhất cam kết tạo các cơ chế, chính sách thuận lợi nhất để triển khai hiệu quả chương trình kích cầu du lịch với thông điệp “Điểm đến Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam an toàn và mến khách”; cam kết là điểm đến du lịch an toàn và mến khách, đáp ứng các tiêu chí về an toàn phục vụ khách du lịch; có chính sách ưu đãi khuyến mãi tốt cho du khách và doanh nghiệp lữ hành đưa khách đến 3 địa phương, thực hiện giảm giá vé tham quan 30 - 50% từ 1.6 - 31.12.2020; thống nhất kế hoạch hành động tại các thị trường nguồn khách trong và ngoài nước; cùng xây dựng và kết nối các sản phẩm có giá trị riêng và chung của mỗi địa phương để tạo thành chuỗi dịch vụ trong bộ sản phẩm “3 địa phương - một điểm đến”; thống nhất nội dung truyền thông, quảng bá du lịch chung cho cả 3 địa phương trên các kênh thông tin, truyền thông của Trung ương và các địa phương.

Doanh nghiệp du lịch và ngành du lịch 3 địa phương cam kết cùng nhau vượt qua khủng hoảng. Ảnh: LINH TUẤN

Việc ký kết chương trình hành động nhằm góp phần gia tăng nhanh việc hồi phục khách du lịch, trong đó lấy khách du lịch nội địa làm trọng tâm, từng bước khôi phục các thị trường khách quốc tế. Đặc biệt, tăng cường sự liên kết, hợp tác giữa 3 tỉnh, thành phố, phát huy thế mạnh du lịch của từng địa phương, tạo đà khôi phục hoạt động ngành du lịch sau dịch Covid-19.

Dịp này, doanh nghiệp du lịch 3 địa phương cũng công bố các chương trình kích cầu của doanh nghiệp và giới thiệu các sản phẩm dịch vụ mới.