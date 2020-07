Cuồng nhiệt lễ hội “Ẩm thực và âm nhạc biển An Bàng”

Ngày 18.7 diễn ra lễ hội ẩm thực và âm nhạc biển An Bàng

VĨNH LỘC | 11/07/2020 - 15:19

(QNO) - Một sự kiện ẩm thực và âm nhạc đầy sắc màu quy tụ hơn 20 nhà hàng nổi tiếng trên địa bàn TP.Hội An sẽ diễn ra vào chiều 18.7 tại bãi biển An Bàng (phường Cẩm An, TP.Hội An). Sự kiện do Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phối hợp Hội Đầu bếp Quảng Nam tổ chức.