“Cưu mang” khách qua dịch Covid-19

(QNO) - Rất nhiều du khách mắc kẹt tại Hội An do dịch Covid-19 bùng phát, tình hình còn tệ hại hơn khi hầu hết khách sạn đã đóng cửa. Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn đó, không ít chủ khách sạn chấp nhận rủi ro mở cửa đón những du khách cùng đường này, như khách sạn Sea’Lavie Boutique Resort & Spa (phường Cẩm An).

Gia đình anh Lechalibr cảm thấy may mắn khi được khách sạn Sea’Lavie phục vụ. Ảnh: VĨNH LỘC

Thân thiện, an toàn

Bà Sandra Kathleen (quốc tịch Anh) tận hưởng cảm giác khoan khoái của buổi chiều nắng ấm bên hồ bơi khách sạn Sea’Lavie Boutique Resort & Spa. “Thật tuyệt vời, chẳng khác gì một thiên đường nhỏ bé, tôi cảm thấy may mắn khi được ở đây” - bà Sandra Kathleen nói, rồi ngước mắt sang phía vợ chồng nhà Lechalibr và Verdon (quốc tịch Pháp) bên cạnh.

Như để thể hiện sự đồng tình trước lời nhận xét của bà Sandra Kathleen, anh Lechalibr nhoẻn miệng cười: “Rất an toàn, lúc này chúng tôi chỉ muốn ở đây chứ không quay về Pháp”. Được biết, vợ chồng bà Sandra Kathleen và vợ chồng anh Lechalibr lưu trú tại Sea’Lavie đã 2 tuần nay.

Vợ chồng bà Sandra Kathleen du lịch đến Việt Nam đã hơn 3 tuần, họ gặp gia đình Lechalibr và Verdon khi tham quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), sau đó vô Huế lại tiếp tục gặp lại cặp đôi này ở cùng khách sạn, vậy là quen nhau.

Anh Lechalibr kể, ban đầu gia đình đặt phòng tại một khách sạn khác không phải Sea’Lavie, nhưng lo ngại dịch bệnh Covid-19 nên khách sạn đã đóng cửa. Anh lên mạng tìm kiếm thì phát hiện Sea’Lavie. Với kiến trúc xinh đẹp và sự thân thiện của chủ khách sạn, vợ chồng Lechalibr đã gửi email cho bà Sandra Kathleen rủ đến ở cùng.

Theo lịch trình, vợ chồng bà Sandra Kathleen ở Việt Nam 3 tháng, sau khi rời Hội An sẽ vào TP.Hồ Chí Minh và xuống đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng trước tình hình dịch bệnh và nhiều khách sạn đóng cửa, họ quyết định ở lại Hội An dài ngày, đặc biệt cũng không muốn quay về nước Anh lúc này. “Tôi rất biết ơn bà chủ khách sạn Sea’Lavie khi vẫn chào đón chúng tôi. Thật sự ở đây rất tốt đẹp và an toàn” - bà Sandra Kathleen bày tỏ.

Còn chị Verdon cho biết, theo kế hoạch vợ chồng chị sẽ đi vòng quanh thế giới trong thời gian 8 tháng. Trước khi đến Việt Nam đã ghé Myanmar, Thái Lan… và bây giờ gia đình quyết định ở lại Hội An đến khi hết dịch.

“Khi chúng tôi tới TP.Đồng Hới (Quảng Bình), 2 khách sạn từ chối phục vụ. Còn tại Hội An thì chuyện này tôi chưa gặp, khi đi dạo biển người dân vẫn cười chào dù có chút e dè, nhưng tôi hiểu và thông cảm với họ vì chúng tôi đến từ vùng dịch” - Verdon chia sẻ. Gia đình Lechalibr và Verdon vừa gia hạn visa thêm 2 tháng, đồng thời cũng quyết định ở lại Hội An thêm 1,5 tháng nữa.

Không quay lưng với khách

Sea’Lavie trở thành khách sạn cuối cùng còn đón khách ở khu vực biển An Bàng. Theo bà Phạm Thị Hải Nguyên - Giám đốc khách sạn Sea’Lavie Boutique Resort & Spa, mặc dù nhiều nhân viên đã nghỉ việc vì sợ dịch Covid-19, chỉ còn vài người nhưng Sea’Lavie không thể quay lưng lại với khách trong tình cảnh như hiện nay.

“Tôi cũng muốn đóng cửa nghỉ cho khỏe, đỡ hồi hộp nhưng nhìn khách tội quá, không nỡ. Chứ với số khách ít ỏi như vậy, hoạt động chắc chắn không hiệu quả vì phải chi phí điện nước, nhân viên, vận hành hồ bơi, thuế má… Chưa kể, giá phòng khách sạn cũng giảm 50% để hỗ trợ khách ở lại lâu dài. Nói hy sinh cũng không phải, nhưng đúng hơn là tình người, nếu khách sạn nào cũng không nhận thì khách ở đâu, vì vậy tôi phải mở cửa đón họ” - bà Nguyên bộc bạch. Hiện, khách sạn Sea’Lavie còn 7 khách lưu trú đến từ các nước Đức, Anh, Pháp.

Cùng chồng là ông Mathias Werner đang lưu trú tại Sea’Lavie, bà Đặng Phương Nga - Việt kiều Đức nhìn nhận, việc chấp nhận cho khách lưu trú tại khách sạn thời điểm này là hành động đáng khen ngợi, không phải ai cũng có thể làm. “Vì vướng công việc nhà cửa bên Đức nên tới đây chúng tôi phải quay về, nếu không sẽ ở lại Hội An, ở lại Việt Nam, bởi đây là nơi an toàn nhất” - bà Nga nói.

Tính đến hết ngày 27.3, trên địa bàn TP.Hội An còn 1.725 người nước ngoài, gồm 720 người tạm trú, còn lại đang lưu trú. “Khi chưa có dịch bệnh, khách chính là người mang công việc, thu nhập cho mình, đến lúc xảy ra chuyện thì sợ sệt từ chối khách là không tình nghĩa. Tất nhiên, mình phải đề phòng và cẩn thận nhưng không phải vì thiếu hiểu biết mà lo sợ thái quá, xa lánh khách. Nếu khách có ấn tượng xấu, sau dịch họ sẽ không bao giờ quay lại” - bà Phạm Thị Hải Nguyên nói.

Bà Nguyên vốn là nhà thiết kế thời trang và nội thất. Bà tâm sự, nếu không phải vì khách, Sea’Lavie đóng cửa thì bà chuyển sang công việc thiết kế cho các dự án vẫn có thể kiếm được nhiều tiền.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, quan điểm của thành phố là nghiêm cấm kỳ thị, đối xử không tốt với khách; đồng thời sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ khách trong điều kiện hết sức có thể.

“Chủ tịch UBND tỉnh cũng vừa có ý đề nghị Hội An đóng cửa các khách sạn để ngăn cản dịch, nhưng tôi đề xuất không nên. Chỉ ngừng tiếp nhận khách từ các nơi tới vì nguy cơ mang theo dịch bệnh, chứ không nên đóng cửa khách sạn, hãy để họ hoạt động đến khi nào hết khách thôi. Riêng những khách này mấy hôm nay thành phố cũng đã lấy mẫu xét nghiệm hết rồi” - ông Sơn cho hay.