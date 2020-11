Đà Nẵng kích cầu du lịch lần 2

(QNO) - Từ ngày 24 đến 26.11, ngành du lịch TP.Đà Nẵng đón đoàn Famtrip Hà Nội cùng đoàn lữ hành Caravan Bắc - Nam, khởi động chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng lần 2 năm 2020.

Đà Nẵng đón đoàn Caravan và Famtrip đến khảo sát du lịch. Ảnh: N.T.B

Ông Tán Văn Vương - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho biết, sáng 24.11 Đà Nẵng đã đón chào đoàn Caravan và đoàn Famtrip các tỉnh, thành trên toàn quốc với gần 100 khách mời đến khảo sát các điểm du lịch hấp dẫn của Đà Nẵng.

Đoàn khách đến khảo sát, trải nghiệm du lịch tại đèo Hải Vân, Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, Núi Thần Tài, Trung tâm Hội nghị quốc tế Ariyana, Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana, và lưu trú tại khách sạn Danang Golden Bay. Đặc biệt, tối 25.11 đoàn sẽ tham dự đêm công bố gói kích cầu du lịch Đà Nẵng lần 2 năm 2020 do Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức tại khách sạn Grand Mercure.

Với tên gọi “Hành trình trở lại miền Trung”, đoàn lữ hành Caravan do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức gồm 70 đơn vị lữ hành hàng đầu tại Hà Nội (gồm Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội, Caravan Việt Nam, Khám phá Mỹ - American Discoverry, Phong Hà, Tràng An...) khởi hành từ thủ đô Hà Nội. Trong hành trình, đoàn dừng chân tại TP.Vinh (Nghệ An), Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam...

Đoàn Famtrip các tỉnh, thành Hà Nội, Ninh Thuận, Phú Yên, Nha Trang, Quảng Trị... với gần 50 thành viên sẽ cùng hội ngộ và giao lưu với đoàn Caravan, Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Lữ hành TP.Đà Nẵng; cùng trải nghiệm các điểm tham quan du lịch hấp dẫn tại Đà Nẵng, mở ra những cơ hội hợp tác giữa các tỉnh, thành, thúc đẩy phát triển du lịch trong thời gian tới.

Được biết, tại điểm khảo sát Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills sáng 24.11, đoàn đã tham dự hội thảo hợp tác kinh doanh do Sun Group tổ chức và ký kết hợp tác với Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội cùng đại diện lữ hành miền Bắc, miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên.

Việc thu hút các đoàn du khách quay trở lại có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành du lịch Đà Nẵng, miền Trung - Tây Nguyên nói chung và ngành du lịch Việt Nam nói riêng. TP.Đà Nẵng sẵn sàng chào đón du khách với sự cam kết an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Cùng với đó, các điểm đến cũng được cải tạo nâng cấp với nhiều sản phẩm, khu vui chơi, giải trí và dịch vụ chất lượng phục vụ du khách.