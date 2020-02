Đà Nẵng nằm trong Điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2020

(QNO) - TripAdvisor - trang web du lịch lớn nhất thế giới với hơn 60 triệu thành viên và 170 triệu du khách tham gia ý kiến, vừa tôn vinh Đà Nẵng trong Điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2020 (Da Nang in Top Trendings Destination in the World in 2020 by TripAdvisor).

Cầu Vàng - điểm du lịch thu hút khách tại Đà Nẵng. Ảnh: Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng

Cụ thể, ngày 25.2 vừa qua, TripAdvisor đã xếp Đà Nẵng đứng thứ 7 trong danh sách 25 Điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2020. Đà Nẵng được TripAdvisor khen ngợi bởi sự hiếu khách của người dân địa phương, ẩm thực độc đáo và cảnh quan thiên nhiên nổi bật.

“Nhà hàng Đà Nẵng thoải mái và thân thiện, có lẽ vì mọi người bạn gặp đều đã hoàn thành bữa ăn tuyệt vời. Tour du lịch ẩm thực là một cách đơn giản nhất để bạn trải nghiệm hương vị đặc sắc của địa phương này. Sau khi bạn tự nhồi cho mình những món phở đậm đà và những món ăn đường phố thơm ngon, hãy đi bộ khám phá những hang động đá vôi ẩn chứa nhiều dấu tích Phật giáo của Ngũ Hành Sơn” - TripAdvisor nhận xét.

Đứng đầu danh sách các Điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2020 của TripAdvisor là TP.Cochin (Ấn Độ), nổi tiếng với đường bờ biển tuyệt đẹp và sự pha trộn văn hóa Á - Âu. Ngoài ra còn có một số thành phố du lịch quốc tế nổi tiếng khác như: Porto (Bồ Đào Nha), Krakow (Ba Lan), Malta, Buenos Aires (Argentina), Vienna (Áo), Mexico City (Mexico), Chiang Mai (Thái Lan), Budapest (Hungary), Moscow (Nga); TP.Hồ Chí Minh cũng được bình chọn và xếp thứ 12 trong danh sách này.

Đà Nẵng từng được TripAdvisor bình chọn là Điểm đến lựa chọn hàng đầu của khách du lịch trong năm 2015.