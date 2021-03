Đẩy mạnh du lịch nội tỉnh

Trong bối cảnh kích cầu du lịch nội địa đang tiếp tục được đẩy mạnh, ngành du lịch Quảng Nam còn có nhiều sản phẩm nhằm khuyến khích hoạt động du lịch nội tỉnh. Điều này sẽ thúc đẩy thêm sinh khí cho các điểm đến vừa tạo cơ hội du lịch với giá cả hấp dẫn cho cộng đồng địa phương.

Hầu hết điểm đến trên địa bàn tỉnh vẫn đang dành nhiều ưu đãi để kích cầu du lịch nội địa. Ảnh: H.S

Ưu đãi hấp dẫn

“Đoàn viên công đoàn, người lao động Quảng Nam - du lịch từ rừng đến biển” là chương trình cung cấp sự trải nghiệm những giá trị văn hóa - lịch sử và sản phẩm du lịch - dịch vụ đặc trưng của Quảng Nam dành cho Công đoàn viên chức người lao động Quảng Nam. Chương trình do Sở VH-TT&DL, Liên đoàn Lao động tỉnh và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phối hợp thực hiện nhằm kích cầu du lịch trong năm 2021 với nhiều ưu đãi hấp dẫn, nhất là trong các dịp lễ 24.3, 30.4 & 1.5 sắp tới.

Ở phân khúc dịch vụ lưu trú, nhiều đơn vị với sản phẩm uy tín, chất lượng cao đã đồng hành với chương trình như Silk Sense River Hoi An Resort, Mường Thanh, Lê Dung Hotel & Spa, Anatara Hoi An Resort, La Siesta Hoi An Resort & Spa… Các đơn vị trên đều tung ra nhiều gói khuyến mại dành cho cặp đôi, gia đình, bạn bè và cả… một người (gói “Me time”) với mức giá ưu đãi từ 30 - 50% so với giá gốc cùng nhiều dịch vụ đi kèm.

Ở nhiều điểm đến cũng thực hiện kích cầu du khách địa phương bằng các sản phẩm hấp dẫn. Tại Khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh, với đoàn khách hơn 60 người đơn vị sẽ miễn phí âm thanh, ánh sáng, sân khấu cho tiệc gala dinner. Ở công viên Ấn tượng Hội An, chính sách vé ưu đãi dành cho người địa phương khi thưởng thức show diễn “Ký ức Hội An” tiếp tục được duy trì với mức ưu đãi cao nhất lên đến 50% (chỉ còn 300 nghìn đồng/vé) đối với hạng phổ thông. Ngoài ra, khi sử dụng dịch vụ hạng cao cấp hơn, du khách sẽ được tặng kèm thêm các tiện ích hấp dẫn khi thưởng thức show diễn.

Ông Lê Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cho hay, việc khuyến khích du lịch nội tỉnh cũng có những cái hay riêng nhất là việc tạo cơ hội cho người lao động địa phương sử dụng các dịch vụ du lịch chất lượng với mức giá khá rẻ so với các năm trước. Bên cạnh đó, khi du lịch nội tỉnh, nội địa được kích cầu phần nào cũng giúp các đơn vị du lịch trụ được giữa muôn vàn khó khăn do dịch bệnh xảy đến.

Cơ hội trải nghiệm

Với đặc thù địa bàn rộng, mạng lưới điểm đến đa dạng, việc thiết kế các tour liên tuyến chỉ trong nội tỉnh cũng đã là một trải nghiệm cực kỳ hấp dẫn mà nhiều người lao động địa phương chưa có cơ hội sử dụng, khám phá. Gói sản phẩm “Du ngoạn sông nước - chèo thúng - trải nghiệm làng nghề” do Emic Travel cung cấp sẽ đưa du khách trở về với thiên nhiên, tiếp cận với giá trị du lịch bền vững. Khám phá nghề vãi chài, nghề kéo rớ, kênh rạch với rừng dừa chằng chịt, nhâm nhi mứt dừa, kẹo đậu rồi tìm hiểu mô hình du lịch tuần hoàn là những dịch vụ độc đáo mà du khách sẽ được trải nghiệm chỉ trong một hành trình ngắn từ Cửa Đại về Cẩm Thanh (TP.Hội An).

Một góc đồi chè Đông Giang.

Tour du lịch Hội An - Tam Kỳ - Tiên Phước cũng được khuyến khích trong đợt kích cầu này. Tham gia hành trình này, du khách sẽ khám phá Bãi Sậy - Sông Đầm (Tam Thăng, Tam Kỳ) bằng thuyền gỗ, trải nghiệm nghề dệt chiếu cùng một số điểm đến trong nội thành Tam Kỳ.

Làng cổ Lộc Yên là điểm dừng cuối của hành trình để mọi người cảm nhận được sự khác nhau về không gian của đô thị cổ di sản với một ngôi làng cổ êm đềm nép mình giữa thung lũng xứ Tiên. Bên cạnh đó, các đơn vị du lịch địa phương cũng đã tạo ra tour Hội An - Tây Giang - Bhờ Hôồng (Đông Giang) để thử sức với loại hình du lịch trekking và đắm chìm trong sự hùng vĩ của đại ngàn.

Ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, cho hay việc kích cầu lần này phù hợp với nhiều nhóm khách hàng và các cấp độ phục hồi du lịch. Theo đó, hướng đến đầu tiên trong kịch bản phục hồi du lịch là nội tỉnh và TP.Đà Nẵng. Song song với đó, là mở rộng thị trường khách miền Trung - Tây Nguyên và hai đầu đất nước trước khi nghĩ đến cấp độ cuối cùng là quay trở lại đón khách quốc tế khi tình hình phù hợp.