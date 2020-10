Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho hoạt động du lịch Hội An

(QNO) - Sáng 2.10, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10), TP.Hội An tổ chức buổi gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp nhằm lắng nghe đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thành phố sau đại dịch Covid-19. Hơn 100 đại biểu đại diện doanh nghiệp, chủ yếu là doanh nghiệp du lịch tham dự.

Quang cảnh buổi gặp gỡ đối thoại. Ảnh: Q.T

Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Văn Lanh cho biết, giá trị sản xuất toàn thành phố 9 tháng đầu năm 2020 ước đạt 5.896 tỷ đồng (chỉ bằng 47,41% so với cùng kỳ); tổng lượt khách đến Hội An đạt 841 nghìn lượt (bằng 19,02% so với cùng kỳ); tổng doanh thu ngành du lịch ước đạt hơn 722 tỷ đồng (bằng 20% so với cùng kỳ).

Lãnh đạo TP.Hội An tặng hoa chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Q.T

Hầu hết đại biểu tham gia buổi gặp gỡ đều có chung nhận định thị trường khách truyền thống của Hội An sẽ tiếp tục bị "đóng băng" trong ngắn hạn sắp tới nên cần phải tăng cường hành động, cải tiến sản phẩm phù hợp với từng thị trường khách cụ thể và vẫn đảm bảo chất lượng khi ngành du lịch phục hồi trở lại.

Đại biểu cũng đưa ra nhiều đề xuất về việc cải tạo cảnh quan khu phố cổ, quy hoạch lại không gian phát triển sản phẩm du lịch, đẩy mạnh kinh tế đêm, rà soát hỗ trợ cho lao động ngành du lịch, tạo ra thông điệp thống nhất để quảng bá du lịch Hội An sau dịch...

Ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Q.T

Ghi nhận và tiếp thu các đề xuất từ cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo TP.Hội An cho biết thành phố sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch; hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở bị thiệt hại do dịch; quản lý môi trường du lịch, trật tự đô thị, trật tự kinh doanh; xây dựng, nâng cấp sản phẩm dịch vụ; đẩy mạnh quảng bá; tham gia gói kích cầu cùng Hiệp hội Du lịch Quảng Nam...