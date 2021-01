Đoàn khách Việt xông đất Hội An đầu năm 2021 (clip)

(QNO) - Sáng nay 1.1, UBND TP.Hội An tổ chức đón đoàn khách đầu tiên tham quan phố cổ năm 2021. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, lãnh đạo Sở VH-TT&DL cùng đông đảo người dân và du khách.

Ảnh: LINH TUẤN

Đoàn khách vinh dự xông đất phố cổ Hội An đầu năm 2021 gồm 19 người đến từ TP.Đà Nẵng đang lưu trú tại khách sạn Silk Marina Hội An. Bà Tạ Thị Tuyết - đại diện đoàn du khách cho biết, tuy nhiều lần đến Hội An nhưng đây là lần đầu tiên được đón tiếp trọng thị như vậy, điều này tạo ấn tượng bất ngờ cho đoàn.

“Dù cổ kính thâm trầm nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được sự tươi mới, rộn ràng của phố cổ. Chúng tôi thực sự xúc động khi được mọi người chào đón trong bầu không khí nồng hậu, ấm cúng đầu năm” - bà Tuyết chia sẻ.

Ảnh: LINH TUẤN

Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ dân gian đặc sắc, thu hút đông đảo du khách tham gia trải nghiệm như hát múa sắc bùa, viết thư pháp, điêu khắc gốc tre, vẽ mặt nạ gốm, mặt nạ thời gian, hô hát bài chòi… góp phần tạo một không gian di sản lắng đọng, nhiều sắc màu trong tiết trời se lạnh đầu năm.

Ảnh: LINH TUẤN

Được biết, đây là lần đầu tiên sau gần 20 năm, Hội An mới đón một đoàn khách xông đất là khách nội địa, bởi lâu nay thị trường khách quốc tế luôn đóng vai trò chủ đạo và được xem là thị trường truyền thống, thường xuyên của thành phố khi chiếm hơn 60% trong cơ cấu khách đến Hội An. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 đã tác động rất lớn đến hoạt động du lịch khiến cơ cấu khách cũng thay đổi mạnh mẽ, khách quốc tế hầu như đã quay lại vạch xuất phát ban đầu như cách đây 20 năm.

Clip đón đoàn khách xông đất Hội An đầu năm 2021:

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An, việc tổ chức đón đoàn khách nội địa xông đất phố cổ Hội An cho thấy quyết tâm cải thiện hình ảnh, sản phẩm của thành phố đối với khách trong nước nhằm tăng cường khả năng thu hút dòng khách này trong năm 2021, kể cả dài hạn khi thị trường khách quốc tế chưa biết khi nào phục hồi. Thời gian qua, Hội An cũng đã cải tạo, đổi mới nhiều sản phẩm để phù hợp với thị hiếu của khách nội địa, bước đầu thu hút được đông đảo du khách khắp mọi miền Tổ quốc đến với đô thị cổ, nhất là từ dịp Giáng sinh đến nay.

Ảnh: LINH TUẤN

Việc đón đoàn khách đầu tiên đến địa phương trong năm 2021 từ TP.Đà Nẵng cũng phù hợp với kế hoạch phục hồi du lịch Quảng Nam trong ngắn hạn sau dịch bệnh khi chú trọng du khách từ các địa phương lân cận trước khi dần thu hút, mở rộng đến nguồn khách dồi dào từ hai đầu đất nước và cuối cùng là khách quốc tế khi đảm bảo các điều kiện mở cửa.