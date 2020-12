Doanh nghiệp du lịch nhỏ và vừa chật vật phục hồi

Không có nguồn vốn dự phòng lớn cộng với doanh thu “nhỏ giọt” khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành du lịch địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc phục hồi, nhất là khi việc tái hoạt động trong trạng thái bình thường mới phải đáp ứng tiêu chí an toàn lên hàng đầu.

Việc đáp ứng quy chuẩn về du lịch an toàn sẽ dễ thực hiện hơn với những điểm đến có không gian rộng rãi. Ảnh: Q.T

Lúng túng với quy chuẩn an toàn

Hiện nay, ngành du lịch cả nước vẫn chưa có một quy chuẩn chung về du lịch an toàn. Để xoay xở trong ngắn hạn, từng địa phương, từng điểm đến, từng doanh nghiệp đang cố gắng thiết lập tiêu chí riêng theo đặc thù địa phương để đảm bảo sự an toàn cao nhất cho du khách, đồng thời không giảm đi các dịch vụ trải nghiệm.

Theo đại diện quản lý Biệt thự du lịch Vườn Ông Thọ (xã Cẩm Thanh, TP.Hội An), đơn vị khá lúng túng khi có khách nước ngoài ở Hà Nội hoặc TP.Hồ Chí Minh đề cập những thắc mắc về quy trình nếu họ đến và rời đi khỏi Hội An. Nên chăng, ngành du lịch địa phương cần một công cụ thông tin chuyên nghiệp đến du khách quốc tế về các tiêu chuẩn đón tiếp an toàn để doanh nghiệp lưu trú chủ động trong việc chuẩn bị phòng ốc cho khách hàng.

Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa khác ở Hội An cũng đang loay hoay trong việc nên chọn bộ tiêu chí nào cho phù hợp bởi nếu bản thân doanh nghiệp tạo ra bộ tiêu chí riêng thì lo ngại nó có phù hợp với thực trạng chung của điểm đến hoặc doanh nghiệp khác hay không. Điều cần thiết của các doanh nghiệp lúc này là một bộ tiêu chí cơ bản cho du lịch Quảng Nam để cung cấp khi đối tác yêu cầu và nó đồng nhất từ doanh nghiệp 5 sao đến hộ cá thể nhỏ, sau đó mới đi vào các tiêu chuẩn cao hơn nếu khách có yêu cầu khắt khe.

Vừa qua, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam đã chính thức tiếp nhận Bộ tiêu chí và chỉ số du lịch bền vững do Chương trình Du lịch bền vững Thụy Sĩ chuyển giao; tuy nhiên trước mắt cũng chỉ hướng đến một nhóm doanh nghiệp có tâm huyết làm du lịch bền vững và cần thời gian dài để hoàn thiện.

Ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, nhìn nhận: “Hiện nay, một số cơ sở lưu trú cao cấp tại địa phương đã đáp ứng quy chuẩn an toàn tốt nhưng là cho nhóm chi tiêu cao trong khi các cơ sở villa, homestay lại là một nhóm khác và để có bộ tiêu chí chung cho nhiều nhóm doanh nghiệp du lịch trên toàn địa bàn là rất khó”.

Ông Lê Ngọc Tường thông tin thêm, hiện Sở VH-TT&DL cũng đã phối hợp với Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh biên soạn bộ tiêu chí theo quyết định số 85/QĐ-BCĐ. Tuy nhiên, về mặt quy trình thì nó an toàn trong tình hình dịch nhưng lại không thúc đẩy phục hồi du lịch. Trong khi câu chuyện hiện nay là phải thực hiện “mục tiêu kép” nên đề nghị doanh nghiệp căn cứ, đối chiếu vào đó tham khảo làm nhẹ bớt, nếu cần thiết sẽ tiếp thu chỉnh sửa phù hợp.

Cần tiếp sức

Tại Hội nghị Du lịch toàn quốc 2020 diễn ra tại Quảng Nam mới đây, ông Trần Trọng Kiên - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn du lịch quốc gia cho biết: “Qua khảo sát của chúng tôi thì hiện khoảng 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa không còn tồn tại sau đại dịch, 50% còn lại đang rất chật vật để cầm cự. Vì vậy rất cần sự ưu tiên cũng như những giải pháp cụ thể cho nhóm doanh nghiệp này trong thời gian tới”.

Ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam chia sẻ: “Bản thân Hiệp hội Du lịch tiếp cận phần lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Qua đó nhận thấy các đơn vị nêu trên lúc này thực sự chỉ cần vài chục triệu đồng là giúp họ duy trì nguồn lao động để phục hồi. Vấn đề cấp thiết trước mắt là cần hỗ trợ gia hạn nợ thuế VAT cũng như triển khai sâu sát hơn các chính sách, nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19”.

Dẫu còn nhiều khó khăn nhưng với mục tiêu vực dậy hoạt động du lịch địa phương thời gian đến, trong khuôn khổ diễn đàn liên kết phát triển du lịch Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh với Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung vừa qua, một số doanh nghiệp du lịch hướng đến xu hướng du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh đã thiết lập liên kết với các đơn vị lữ hành hàng đầu ở hai miền đất nước.

Theo ông Lê Ngọc Thuận - Giám đốc Công ty TNHH TM-DV tư vấn lễ hội và sự kiện An Bàng, việc kết nối trên sẽ đưa đến các chương trình ưu tiên về giá đối với đơn vị nằm trong liên kết. Qua đó góp phần giữ được chất lượng trải nghiệm bởi việc kích cầu được thực hiện đồng bộ liên địa phương.