Hàng loạt điểm vui chơi giải trí đang được cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền TP.Hội An gấp rút hoàn thành nhằm mang đến sự tươi mới, hấp dẫn cho du khách du xuân.

Nhiều sản phẩm du lịch mới của Hội An như chợ tết xưa, Hội An show đã được bày biện, sẵn sàng đón khách du xuân. Ảnh: K.L

Khu vườn Caman Village bên hông khách sạn Silk Sense Hội An (phường Cẩm An) đã hoàn thành việc trang trí, sẵn sàng khai trương đón khách đến tham quan mua sắm vào chiều 4.2 (23 tháng Chạp).

Theo ông Trần Thái Do - Chủ khách sạn Silk Sense Hội An, đây sẽ là không gian tái hiện chợ tết truyền thống Hội An xưa với 25 gian hàng bán hoa, bánh, mứt, xin chữ ông đồ… Ngoài ra, trong chợ cũng sẽ có rạp chiếu các bộ phim về Hội An hưng thịnh; các khu triển lãm ảnh màu nước, ca nhạc. Điểm nhấn của chợ không chỉ thể hiện qua cách bài trí, vật phẩm mà còn hiện hữu trên các mặt hàng buôn bán và phương thức trao đổi độc đáo là sử dụng đồng tiền xu (khắc 4 chữ Hội An Hưng Thịnh); sử dụng bao lì xì ngũ sắc Hội An nhằm mang lại sự may mắn; khuyến khích người tham gia chợ mặc áo dài. Du khách nào mặc áo dài sẽ được miễn vé vào tham quan chợ. Các gian hàng, quang gánh sẽ được bày bán tại nhà chòi hoặc giữa không gian xanh mướt của vườn rau. Tại đây, mọi giao lưu hàng hóa hoàn toàn không sử dụng túi ny lon và đồ nhựa, thay vào đó là túi giấy, lá chuối.

“Chúng tôi làm khu chợ với mong muốn góp phần để Hội An sẽ hưng thịnh trở lại, đó là kỳ vọng lớn nhất. Đồng thời tạo dựng thêm một điểm vui chơi giải trí, trải nghiệm và check in ấn tượng cho du khách khi tết đến xuân về” - ông Do nói.

Chợ tết xưa chỉ là sản phẩm du lịch mới nhất trong số hàng loạt điểm check - in phục vụ du khách xuất hiện gần đây tại Hội An. Có thể kể đến như phiên chợ làng chài Tân Thành, chợ phiên phố cổ; Hoi An show, chợ nghệ thuật hoàng hôn tại nhà hàng ven sông Coco Casa… Sau những tác động ảnh hưởng của dịch bệnh, bão lụt du lịch Hội An dường như đang bắt đầu hồi sinh trở lại. Một số nhà hàng, khách sạn đã tái mở cửa, các tuyến đường phố cổ lung linh hơn với hàng nghìn chiếc đèn lồng thắp sáng về đêm. Gắn với đó là các lễ hội đường phố; trình diễn thời trang áo dài… Đặc biệt, “Hội An show - Tri ân” đang được kỳ vọng tạo ra điểm nhấn vào đêm 30.1, nhằm thu hút dòng khách nội địa đến tham quan, lưu trú Hội An.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An khẳng định, tuy lượng khách tham quan phố cổ vẫn còn khiêm tốn nhưng kể từ sau Tết Dương lịch đến nay không gian phố cổ đã được trau chuốt, qua đó mang đến luồng sinh khí mới và sự kỳ vọng cho bức tranh du lịch Hội An năm 2021.

“Rất nhiều sản phẩm du lịch đã được chúng tôi và cộng đồng doanh nghiệp phát triển, làm mới lại phù hợp với thị hiếu của dòng khách nội địa nhằm tạo sức hút cho phố cổ, nhất là thời điểm cận tết này” - bà Cẩm cho biết.

Suốt thời gian dài, du lịch Hội An phát triển chủ yếu dựa trên thương hiệu di sản phố cổ, trong khi sản phẩm này đang có dấu hiệu bão hòa, thậm chí nhàm chán với một bộ phận du khách, nhất là thị trường khách nội địa. Việc làm mới sản phẩm, tăng cường hơn các hàm lượng văn hóa bản địa vào sản phẩm sẽ mang đến giá trị riêng biệt cũng như tạo lợi thế cạnh tranh tốt hơn cho điểm đến Hội An.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An, đa dạng sản phẩm, làm mới điểm đến luôn được thành phố quan tâm chỉ đạo, xem đó là yêu cầu thường xuyên đối với hoạt động du lịch thành phố. Thực tế, thời gian qua một số sản phẩm du lịch mới của Hội An cũng đã bắt đầu tạo hiệu ứng, lan tỏa tốt trong cộng đồng doanh nghiệp và du khách.

“Hội An đã sẵn sàng đón khách quay lại bằng những sản phẩm du lịch mới lạ, độc đáo. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp địa phương theo đuổi mục tiêu này để mang đến cho khách những trải nghiệm hấp dẫn” - ông Sơn chia sẻ.