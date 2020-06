Đồng bộ giải pháp phục hồi du lịch địa phương

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 3245/KH-UBND về việc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển du lịch sau dịch Covid-19 trong hai năm 2020 và 2021.

Theo nhận định của UBND tỉnh, dự báo nhu cầu thị trường du lịch, cách thức lựa chọn điểm đến của du khách sẽ có nhiều thay đổi, trong đó du khách chú trọng lựa chọn điểm đến bảo đảm an toàn và sức khỏe, ưu tiên các điểm du lịch trong nước, có nhiều ưu đãi. Do đó, ngành du lịch địa phương sẽ tập trung triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa, xây dựng các chương trình ưu đãi để thu hút du khách. Với thị trường quốc tế, nhóm thị trường tiềm năng Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, New Zealand và các nước Đông Nam Á có thể được du lịch Quảng Nam ưu tiên xây dựng chính sách thu hút tùy vào khả năng khống chế dịch Covid-19 của những quốc gia này.

Trong thời gian đến, du lịch bền vững, du lịch xanh là mục tiêu, đồng thời là giải pháp căn cơ đối với du lịch Quảng Nam trong tương lai, đảm bảo khả năng cạnh tranh của điểm đến du lịch xanh Quảng Nam phù hợp với xu hướng phát triển của du lịch thế giới. Cần phải lấy du lịch bền vững là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng các quy hoạch, chiến lược phát triển du lịch Quảng Nam.

Trên cơ sở các quy định hỗ trợ của Chính phủ, tỉnh Quảng Nam tiếp tục triển khai các chính sách về thuế, bảo hiểm xã hội, lãi vay, thuê đất, giảm giá điện, hỗ trợ người lao động…; đồng thời tiếp tục đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để hỗ trợ doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh dịch vụ tiếp cận, kịp thời khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Không tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp du lịch để tập trung hoạt động kinh doanh; trừ trường hợp doanh nghiệp, đơn vị có dấu hiệu vi phạm.

Bên cạnh đó, ngành du lịch Quảng Nam tiếp tục chú trọng nâng cấp các sản phẩm du lịch, dịch vụ hiện có; xây dựng sản phẩm, dịch vụ mới; cải thiện môi trường du lịch; đào tạo, bồi dưỡng và giải quyết việc làm lao động du lịch; triển khai chương trình kích cầu du lịch; quảng bá xúc tiến, liên kết hợp tác du lịch... Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh cần tích cực xây dựng hình ảnh doanh nghiệp an toàn, thân thiện; hưởng ứng, tham gia các chương trình kích cầu; xây dựng chính sách kích cầu tại doanh nghiệp để thu hút du khách.