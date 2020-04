Du khách sống chậm ở phố cổ

(QNO) - “Gần tháng nay chiều nào bà cũng ghé đây chơi, trò chuyện” - chị Văn Thị Thọ - nhân viên Trung tâm Hỗ trợ du khách Quảng Nam nhìn sang người phụ nữ nước ngoài bên cạnh để giới thiệu. Đó là bà Nancy Retchin, du khách đến từ nước Anh.

Bà Nancy Retchin (bên phải) chia sẻ với nhân viên Trung tâm Hỗ trợ du khách Quảng Nam. Ảnh: KHÁNH LINH

1. Bà Nancy Retchin đến Hội An từ đầu tháng 2 khi dịch bệnh Covid -19 chỉ mới bắt đầu, lúc đó phố cổ khá nhộn nhịp và những hàng quán, dịch vụ vẫn còn mở cửa. Dù đã đến Việt Nam nhiều lần nhưng phố cổ Hội An lại có sức hút kỳ lạ với người phụ nữ này. Bà quyết định ở lại Hội An 20 ngày trước khi sang Thái Lan, nhưng rồi dịch bệnh bùng phát khiến các chuyến bay bị hủy, bà mắc kẹt lại Hội An.

“Thật sự tôi không gặp khó khăn gì, đôi khi quyết định ở lại Hội An cũng có thể xem là sáng suốt hiện nay, vì nơi đây rất an toàn. Tôi chỉ hơi buồn vì không có bạn bè, nhất là các cơ sở spa đóng cửa không thể đi mát xa được. Tôi nghĩ giãn cách xã hội là việc làm rất cần thiết của Chính phủ Việt Nam trong lúc này để phòng chống dịch bệnh” - bà Nancy Retchin chia sẻ.

Thời gian lưu lại Hội An, bà thích thú và ngạc nhiên khi nhìn thấy những chai dung dịch rửa tay miễn phí được đặt tại những nơi công cộng. Đó có thể là trước cổng chợ, bên vệ đường hoặc trước cửa mỗi công ty, cơ quan. Với bà, việc làm này rất hay và thông minh nhằm giúp người dân thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Là người thích ăn chay nên cuộc sống của bà Nancy Retchin khá đơn giản. Sáng ngủ dậy tập thể dục nhẹ, ăn sáng, đi bơi. Qua trưa ra chợ, dạo phố, sau đó đến Trung tâm Hỗ trợ du khách Quảng Nam mượn máy vi tính kiểm tra email và… tán gẫu với nhân viên nơi đây.

Bà Nancy Retchin rất thích chợ, đó không chỉ là nơi hiếm hoi còn giữ được nhịp sống náo nhiệt (đối lập hoàn toàn với vẻ buồn tẻ của phố mùa dịch), mà còn là các thực phẩm tươi ngon, những trái cây bắt mắt, hấp dẫn. Bà đã mua rất nhiều dầu dừa và trà ô long về dùng, đồng thời dự tính sẽ mua thêm một ít mang về nước sau này.

Kể từ khi về hưu, suốt 4 năm qua bà đi du lịch khắp nơi trên thế giới, từ châu Phi đến châu Á. Những ngày lưu lại Hội An, bà thích mặc những đồ bộ mua ngoài chợ vì thoải mái, mát mẻ. Bà mua hẳn vài bộ để thay đổi ăn mặc mỗi khi ra khỏi khách sạn. Đó chính là những bộ cánh mà bà ưng ý nhất tại thành phố xinh đẹp này.

2. Chị Văn Thị Thọ kể, gần 1 tháng qua bà Nancy Retchin trở thành một trong 2 vị khách thường xuyên của Trung tâm Hỗ trợ du khách Quảng Nam. Ngoài bà Nancy Retchin còn có 1 người đàn ông Ý hằng ngày đạp xe đến hỏi một vài thông tin, đôi khi dừng xe trước cửa chỉ để chào một câu, nhoẻn miệng cười rồi đi.

“Họ tâm sự, Hội An bây giờ buồn quá, không có chỗ chơi, kể cả chỗ ăn uống. Nhưng họ hiểu và thông cảm cách thức mà Chính phủ Việt Nam đang thực hiện để chống dịch bệnh” - chị Thọ kể.

Với chị Thọ và những nhân viên làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ du khách Quảng Nam, những ngày này giúp đỡ khách không chỉ là nhiệm vụ được phân công mà còn là sự lắng nghe chia sẻ những cảm xúc của khách trong thời điểm dịch bệnh.

Bây giờ bà Nancy Retchin và người đàn ông Ý có thể hỏi tất cả những gì họ thắc mắc về Hội An, Việt Nam mà không còn ngại ngần. Từ những điểm đến du lịch, các khách sạn đến thông tin về chợ búa, món ăn, hàng hóa… hầu hết được chị Thọ và những nhân viên khác của trung tâm trả lời trong khả năng có thể. Thỉnh thoảng bà Nancy Retchin lại nhờ nhân viên trung tâm chở tới những nơi bà cần hoặc đi tìm khách sạn mới nào đó. Đến nay, bà đã lưu trú qua 5 khách sạn tại Hội An như để tìm kiếm những trải nghiệm mới lạ.

Dù khó thể hoàn hảo tuyệt đối, nhưng một điều không phủ nhận, những ngày giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh sẽ là khoảng thời gian đầy ấm áp đối với bà Nancy Retchin và người đàn ông Ý cùng hàng trăm du khách bị mắc kẹt tại Hội An. Như tâm sự của bà Nancy Retchin: “Tôi cảm nhận được tình cảm mà người dân Việt Nam đã dành cho mình. Đây sẽ là những kỷ niệm đẹp khó quên của tôi trong những tháng ngày lưu tại Hội An. Việt Nam thật sự là một thiên đường!”.