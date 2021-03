Du khách trở lại phố cổ Hội An

(QNO) - Những ngày qua, du khách trong nước dần trở lại tham quan khu phố cổ, đây là tín hiệu vui cho du lịch Hội An trong bối cảnh vẫn triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Du khách tham quan Chùa Cầu. Ảnh: QUỐC HẢI

Chiều cuối tuần, phố cổ Hội An khác hẳn thường ngày. Du khách đến mỗi lúc một đông, hàng quán cũng được trưng bày nhiều màu sắc. Trong dòng người tham quan có đoàn khách đến từ TP.Đà Nẵng với điểm tham quan đầu tiên là Tam quan chùa Bà Mụ trên đường Hai Bà Trưng.

Bà Phạm Thị Cẩm - du khách đến từ quận Hải Châu (Đà Nẵng) chia sẻ: “Từ Tết 2021 đến nay tôi đến Hội An 3 lần. Tôi là giáo viên nên các di tích văn hóa - lịch sử rất bổ ích cho công tác giảng dạy. Hơn nữa dạy môn Ngoại ngữ nên Hội An là điểm dễ giới thiệu với người nước ngoài, thu thập tư liệu dạy học”.

Du khách chụp hình lưu niệm tại Tam quan chùa Bà Mụ. Ảnh: QUỐC HẢI

Còn bà Phan Thu Hà - du khách đến từ quận Sơn Trà (Đà Nẵng) thì cho rằng Hội An luôn tạo cho bà cảm giác bình yên mỗi lần đến thăm. “Tôi thích Hội An vì nơi đây gợi cho tôi điều gì đó rất xa xưa và gần gũi với thiên nhiên. Thứ hai, người Hội An rất thân thiện, thứ ăn ở đây rất ngon” - bà Hà nói.

Hiện nay mỗi dịp cuối tuần, phố cổ Hội An đón hơn 1.000 lượt khách tham quan, tăng gấp 2 - 3 so với ngày thường và chủ yếu là khách nội địa (khoảng 95%). Mỗi ngày càng có nhiều nhà hàng, cửa hiệu mở cửa trở lại. Các khu chợ đêm cũng dần có sinh khí.



Phố cổ Hội An rộn ràng trở lại. Ảnh: QUỐC HẢI

Theo Văn phòng hướng dẫn tham quan Hội An, hiện tại Hội An có 2 dòng khách đến gồm khách công vụ ở 2 đầu đất nước đi cùng gia đình và khách các tỉnh lân cận như Quảng Ngãi, Huế, Đà Nẵng... Hội An cũng đang giảm 50% giá vé; nhiều điểm tham quan, vui chơi cũng đã mở cửa trở lại.

Ông Nguyễn Phương Đông - Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An cho biết, trong công tác phòng chống dịch, trung tâm đưa ra nhiều khuyến cáo với du khách và thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. “Đặc biệt, chúng tôi triển khai quảng bá, truyền thông hình ảnh Hội An qua các trang mạng. Trong phố cổ hiện duy trì các hoạt động văn hóa - nghệ thuật vào ban đêm và tổ chức nhiều hoạt động để du khách có thêm không gian trải nghiệm về văn hóa Hội An” - ông Đông nói.