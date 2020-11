(QNO) - “Du lịch phải an toàn, an toàn khi đi du lịch” là một trong những tiêu chí được các diễn giả đưa ra tại hội thảo “Đi tìm diện mạo du lịch an toàn - Hành động nào cho du lịch an toàn tại Quảng Nam” diễn ra chiều 10.11 tại TP.Hội An. Sự kiện do Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phối hợp Thời báo Kinh tế Sài Gòn và Sở VH-TT&DL tổ chức.

Các đơn vị chia sẻ về du lịch an toàn. Ảnh: LINH TUẤN

Bốn tiêu đề được các diễn giả trình bày tại hội thảo gồm: vận hành an toàn y tế; hướng dẫn hành động an toàn cho ngành du lịch - khách sạn; vận hành du lịch an toàn và truyền thông du lịch an toàn tại doanh nghiệp; sản phẩm du lịch an toàn.

Theo ông Trần Minh Hùng - Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn, đây là lần đầu tiên một chuỗi hội thảo về du lịch an toàn được tổ chức nhằm cùng các doanh nghiệp du lịch, cơ quan chức năng chia sẻ ý tưởng, giải pháp cho một quy trình vận hành du lịch an toàn trong trạng thái bình thường mới hiện nay.

“Qua chuỗi hội thảo này, Thời báo Kinh tế Sài Gòn mong muốn cùng các doanh nghiệp tìm ra giải pháp vận hành du lịch an toàn, giúp người dân an tâm khi tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, cũng như giúp ngành du lịch sớm “hồi sinh” sau dịch Covid-19” - ông Hùng nói.

Tính đến chiều 10.11, Việt Nam ghi nhận 1.207 người nhiễm Covid-19, số người tử vong là 35. Dự báo, dịch bệnh vẫn còn kéo dài và tiếp tục bùng phát sau khi mở cửa nền kinh tế, đặc biệt nguy cơ xuất hiện bệnh dịch trong cộng đồng luôn thường trực.

Tại hội thảo, nhiều diễn giả cho rằng, đại dịch Covid-19 đã thay đổi tâm lý du lịch và phương thức kinh doanh của nhiều doanh nghệp. Do đó an toàn là điều mà cộng đồng cần phải quan tâm, yên tâm với điểm đến sẽ là yếu tố quan trọng đưa khách quay lại.

Quảng Nam xây dựng trở thành điểm đến du lịch an toàn. Ảnh: LINH TUẤN

Theo ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, sau 2 đợt dịch và bão lũ, việc phục hồi du lịch là rất quan trọng. Trong đó, du lịch an toàn là một trong những giải pháp ưu tiên và quan trọng để phục vụ du khách. Đặc biệt, để hướng đến du lịch an toàn không chỉ một mà cần nhiều cơ quan, doanh nghiệp đồng hành. Trong đó cần quan tâm vấn đề nhận thức để hiểu đúng và hành động đúng, cùng chung tay hành động vì du lịch an toàn.

“Với tình hình hiện nay, cuối năm 2021 khách quốc tế mới quay lại nên bây giờ chúng ta phải xem khách nội địa là nguồn khách chính. Hiện tại, sở cũng đã xây dựng các kế hoạch dựa trên 4 vấn đề: cơ cấu thị trường, sản phẩm dịch vụ kèm theo điểm đến an toàn, ứng dựng công nghệ thông tin và kích cầu du lịch. Cùng với đó là 4 kịch bản đi kèm: khuyến khích du lịch các điểm lân cận như Đà Nẵng, Quảng Nam; tiếp đến là miền Trung - Tây Nguyên; hai đầu đất nước và cuối cùng là đón khách quốc tế vào cuối năm 2021” - ông Tường cho biết.