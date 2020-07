Du lịch cùng ẩm thực

Đặc sản thì vùng, miền nào cũng có nhưng ở Hội An có lẽ là nơi hội tụ khá nhiều miếng ngon và lạ hơn hẳn.

Các món ẩm thực do chị em phụ nữ Hội An chế biến, trưng bày phục vụ nhân dân và du khách.Ảnh: ĐỖ HUẤN

Nét văn hóa độc đáo

Đặc trưng xứ Quảng có mỳ Quảng, hoành thánh, bánh cuốn thịt nướng, bánh bao bánh vạc, bánh tráng đập... Nhưng “độc nhất vô nhị” ở Hội An là món cao lầu. Cùng với mỳ Quảng, món cao lầu được công nhận là “Món ăn đạt giá trị ẩm thực châu Á”.

Ông Frank Wackerhagen - đầu bếp người Đức khi đến tham gia Liên hoan ẩm thực quốc tế Hội An lần thứ IV năm 2019 với chủ đề “Thách thức cao lầu”, cho biết: “Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc thi bằng cách nếm thử rất nhiều lần món cao lầu, tại nhiều nhà hàng khác nhau, thậm chí cả những gánh cao lầu dọc đường… Tôi thật sự thú vị với những gia vị để làm nên món ăn này”.

Còn trên trang website (Phuoc’n Delicious), một phụ nữ mang 2 dòng máu Việt - Úc hiện sống tại Sydney (Úc) sau khi dành khá nhiều thời gian cho ẩm thực đường phố trong một chuyến về thăm quê ngoại ở Hội An, đã bất ngờ với món cao lầu.

Bà viết: “Đó là một đặc sản của Hội An, gồm sợi bánh đặc trưng “cao lầu”, những lát thịt heo quay, da heo chiên giòn, giá sống, rau xà lách và rau thơm cùng một thìa đầy nước xốt. Sợi bánh được làm đơn giản bằng bột gạo và nước. Tuy nhiên những gì làm nên sợi bánh đặc biệt này thì chỉ có thể tìm thấy ở Hội An chứ không nơi nào khác tại Việt Nam có được. Bởi nước dùng làm sợi cao lầu có hương vị độc đáo và chỉ có thể lấy từ những giếng nước ở Hội An mà nổi tiếng nhất là tại giếng Bá Lễ. Nước giếng sau đó còn được trộn với tro của một loại cây ở Cù Lao Chàm để cho ra một màu đặc biệt của sợi cao lầu”.

Tripadvisor còn cho rằng, cùng với cao lầu, mỳ Quảng, bánh xèo chiên giòn là món ăn mà người dân Hội An đã làm mê hoặc khách du lịch quốc tế. Bánh mỳ ở Hội An cũng nức tiếng gần xa. Đầu bếp nổi tiếng người Mỹ Anthony Michael Bourdain đã ví von đầy hoa mỹ khi thưởng thức bánh mỳ ở Hội An là “bản giao hưởng trong ổ bánh mỳ”. Trang CNN đã ưu ái gọi tên bánh mỳ ở Hội An là “vua của các loại sandwich trên thế giới”...

Thú ẩm thực đường phố

Ăn đặc sản, ngon đã thích thú nhưng ăn trên đường phố ở Hội An càng thích thú hơn. Có thể ngồi nhấm nháp bên đường, dưới mái hiên nhà cổ, hay đứng nép nơi đầu hồi xô lệch ngói âm dương. Và cũng có thể túm tụm xì xụp dưới bóng cây rợp mát đầu con hẻm sâu hun hút...

Ông Michel Proust - du khách Pháp cho rằng, Hội An quá đẹp, con người thân thiện, thức ăn rất ngon. “Tôi yêu thích nơi này, nhiều người Pháp cũng chọn Hội An để tham quan, trải nghiệm di sản văn hóa tiêu biểu này…” - ông Michel nói.

Cũng theo ông Michel Proust, nhiều người bạn của ông cảm thấy rất tuyệt vời khi được trải nghiệm cuộc sống thường ngày của người bán hàng. Điều thú vị là vừa cùng trò chuyện, được họ hướng dẫn cách làm thành món ăn trước khi thưởng thức. Lúc ấy họ có cảm giác rất gần gũi, được hòa lòng sẻ chia với những thân phận đời thường nơi “phố xưa nhà cổ".

Ban ngày, du khách thích thú thưởng thức những món ăn ngon trên đường phố cổ. Đêm đến lại đắm say trong không gian lung linh huyền ảo của muôn ánh đèn lồng cùng những lời rao mời từ những hàng quán ẩm thực dọc đường, ven sông Hoài. Nhiều người vẫn chưa “đã thèm” nên tiếp tục dành thời gian để vừa ăn vừa nghe hô bài chòi. Và cũng có không ít người nhanh chân đi tìm một lớp học nấu ăn giữa phố với những món ngon đã được trải nghiệm trong ngày cùng nhiều đặc sản ẩm thực khác của Việt Nam.

Khi đến và trực tiếp trao Chứng nhận “Hội An - Một trong những thủ phủ ẩm thực Việt Nam” (tháng 3.2017), ngài Thomas Andeas Gugler - Chủ tịch Hiệp hội đầu bếp thế giới đã nói: “Những trải nghiệm ẩm thực ở Hội An luôn mang đến cho chúng tôi cảm giác tuyệt vời và hạnh phúc. Ẩm thực giúp đem ra thế giới hình ảnh của Hội An đa dạng và phong phú hơn”.