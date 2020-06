Du lịch Đà Nẵng hồi sinh sau dịch Covid-19

Hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, Đà Nẵng triển khai chương trình “Đà Nẵng tri ân - Danang Thank you 2020” từ tháng 5 đến nay với các giải pháp thiết thực đang thu hút khách du lịch trong nước trở lại…

Đà Nẵng - điểm đến toàn cầu năm 2020. Ảnh N.T.B

Khách trong nước tăng

Bà Nguyễn Thị Anh Thư - Giám đốc điều hành khách sạn Parze Ocean Hotel and Spa (quận Sơn Trà) cho biết, những ngày đầu tháng 6 này, lượng khách đến khách sạn tăng dần, khách đặt phòng trải đều các ngày trong tuần, công suất phòng vào cuối tuần đạt gần 80%. Trong đó, hầu hết nguồn khách đến từ các công ty du lịch, khách đoàn chiếm 50% công suất và chủ yếu là đối tượng khách từ 30 - 45 tuổi. Tương tự, bà Trần Thị Bê - Quản lý khách sạn Yến Vy (quận Ngũ Hành Sơn) chia sẻ, nguồn khách tăng trong dịp này nhờ các biện pháp kích cầu du lịch như: áp dụng các combo vé máy bay và nghỉ dưỡng tại khách sạn, voucher khuyến mãi cho khách nội địa từ các đối tác cũ đưa đến, kèm mức giá có nhiều ưu đãi nên phòng khách đã đặt đến cuối tháng 6 của khách sạn đạt 70%.

Bắt đầu từ 22.5, Đà Nẵng công bố chương trình “Đà Nẵng tri ân - Danang Thank you 2020”, các điểm du lịch dần thu hút khách trong nước trở lại. Du khách có xu hướng chọn lịch trình tham quan và mua sắm ở chợ Hàn, thăm các Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, viếng cảnh Sơn Trà, chùa Linh Ứng, danh thắng Ngũ Hành Sơn và sau đó tham quan phố cổ Hội An… Bên cạnh đó, việc miễn phí vé tham quan từ 1.6 đến nay góp phần đón trên 15.000 lượt khách, trong đó có 3.000 lượt khách cuối tuần và 1.500 khách/ngày trong tuần. Tổng lượng khách trong nước đến tham quan du lịch TP.Đà Nẵng trong tháng qua gần 90.000 người.

Trước đó, Trung tâm Xúc tiến Du lịch (Sở Du lịch Đà Nẵng) đã ký kết hợp tác với Global Book Corporation - đại diện chính thức của Kênh truyền hình quốc tế BBC để quảng bá du lịch. Theo chương trình ký kết, kênh truyền hình quốc tế BBC sẽ quảng bá video du lịch Đà Nẵng với độ dài 30 giây phát trên kênh truyền hình BBC ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương với trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Video sẽ phát mỗi ngày trong tháng 6.2020 với 98 lần phát sóng vào các giờ cao điểm: 6 - 9h30, 9h30 - 17h, 17h - 19h, 19h - 24h. Những hình ảnh du lịch Đà Nẵng tươi đẹp; con người Đà Nẵng thân thiện, hiếu khách; văn hóa Đà Nẵng phong phú; ẩm thực độc đáo; xã hội ổn định, điểm đến an toàn… là những nội dung của video du lịch Đà Nẵng chuyển tải đến người xem kênh truyền hình quốc tế BBC.

Nhiều sản phẩm mới

Đà Nẵng đã sớm có một số mô hình mới về du lịch được triển khai như thành lập và hoạt động Trung tâm Hỗ trợ Du khách Đà Nẵng (tại 108, Bạch Đằng, quận Hải Châu); Tổ phản ứng nhanh liên ngành xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động du lịch và du khách; Quầy thông tin du lịch tại nhà ga quốc tế và quốc nội Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Nhiều sản phẩm du lịch mới được đưa vào hoạt động như Sân golf Bà Nà Hills, Khu nghỉ dưỡng 5 sao Sheraton Grand Danang Resort, chợ đêm Sơn Trà, phố đi bộ 29.3, các show Hồn Việt, Đà Nẵng quyến rũ, Áo dài Story… Điểm mới, ngoài các chính sách ưu đãi, kích cầu, các khách sạn tiếp tục hợp tác với đối tác cũ, chuyển hướng kinh doanh, áp dụng công cụ số để giảm thiểu chi phí dịch vụ. Nhiều khách sạn đã xây dựng mô hình “chatbot” trên trang fanpage, mọi thông tin về sản phẩm, dịch vụ của khách sạn, đều được đăng tải trên website đầy đủ giúp khách có thể tìm kiếm thông tin nhanh chóng và chính xác.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng lượng khách đến tham quan du lịch Đà Nẵng ước đạt hơn 1,5 triệu lượt, giảm 65% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 598.000 lượt, giảm hơn 66% so cùng kỳ 2019; khách nội địa ước đạt hơn 893.000 lượt, giảm 64% so cùng kỳ 2019. Tổng thu du lịch ước đạt 6.000 tỷ đồng, giảm gần 60% so cùng kỳ năm 2019. Trong thời gian dịch Covid-19, số lao động trong ngành du lịch, dịch vụ bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương, luân phiên làm việc trên 23.000 người.(Theo báo cáo của Sở Du lịch Đà Nẵng)

Ông Nguyễn Triều Thịnh - Giám đốc kinh doanh Công viên Suối nước khoáng núi Thần Tài cho hay, thời gian qua có khoảng 300 - 500 khách/ngày, tăng lên 1.500 - 1800 khách/cuối tuần, chủ yếu là khách của công ty và khách gia đình đi lẻ. Đơn vị đã đưa thêm 2 sản phẩm mới là đường trượt lốc xoáy và hố đen vũ trụ thu hút giới trẻ đến trải nghiệm. Đặc biệt, các sản phẩm khác như chăm sóc sức khỏe, tắm suối khoáng nóng tự nhiên, tắm bùn hay sả chanh… phù hợp mọi đối tượng đến nghỉ dưỡng cuối tuần. Dự kiến, cuối tháng 6 này hệ thống lưu trú 93 phòng của công viên sẽ “kín chỗ” - ông Thịnh nói.

Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nhận định, hiệu ứng của chương trình kích cầu du lịch của Đà Nẵng khá cao, lượng khách đặt phòng trong tháng 6 và tháng 7 tăng đột biến. Nhu cầu đi du lịch của khách từ hai đầu đất nước cho hai gói kích cầu 3 ngày 2 đêm rất cao. Ở thời điểm hiện tại, lượng vé của chặng Hà Nội - Đà Nẵng của Công ty CP Vietnam Travelmart khai thác đã được bán hết. Nhìn chung, thị trường khách du lịch Đà Nẵng đang ấm dần lên, đã có 60% của tổng số hơn 1.000 đơn vị, công ty du lịch trên địa bàn thành phố đi vào hoạt động ổn định trở lại. Các gói kích cầu giá ưu đãi 1.990.000 đồng và 2.490.000 đồng trong tháng 6 đang là sản phẩm hút khách từ đường bay Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng.

Duy trì điểm đến an toàn, thân thiện

Sáng 18.6, tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp với Hãng hàng không Vietjet tổ chức lễ khai trương 5 đường bay nội địa mới, kết nối với TP.Đà Nẵng. Bao gồm: Đà Nẵng - Phú Quốc (Kiên Giang), Đà Nẵng - Đà Lạt (Lâm Đồng), Đà Nẵng - Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc), Đà Nẵng - Vinh (Nghệ An) và Đà Nẵng - Thanh Hóa. Trong đó, các đường bay Đà Nẵng - Đà Lạt, Đà Nẵng - Phú Quốc, Đà Nẵng - Vinh được khai thác hàng ngày; đường bay Đà Nẵng - Buôn Ma Thuột được khai thác 4 chuyến/tuần…. Đà Nẵng trở thành trung tâm trung chuyển hàng không lớn nhất tại miền Trung của Vietjet khi có đường bay tới 10 tỉnh thành, mở thêm cơ hội phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên.

Chương trình “Đà Nẵng tri ân - Danang Thank you 2020” được chia làm 3 chủ đề. Chủ đề Du lịch biển từ 17.7 đến 31.7.2020, có chương trình giảm giá sâu và nhiều dịch vụ tăng thêm đối với các dịch vụ nghỉ dưỡng biển. Chủ đề Du lịch mua sắm giải trí kết hợp tuần lễ kích cầu thương mại của Cục Thương mại điện tử từ 23.11 đến 6.12.2020. Chủ đề Giáng sinh và Năm mới từ 22.12 đến 28.12.2020 với các hoạt động, sự kiện và giảm giá, quà tặng đặc biệt nhân dịp giáng sinh và năm mới.

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2020, ngành du lịch tập trung ưu tiên thị trường khách nội địa. Trước mắt, chú trọng nguồn khách từ các địa phương lân cận, thuận tiện di chuyển thuộc các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên; phối hợp các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành khai thác nguồn khách từ các địa phương có đường bay trực tiếp đến Đà Nẵng. Đồng thời, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch ngắn ngày, sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch đường sông, giải trí, sinh thái, thể thao biển, chăm sóc sức khỏe, điểm check-in mới; phát triển sản phẩm du lịch công vụ (MICE)… Đáng kể, Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng triển khai các giải pháp thiết thực đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá “Đà Nẵng - Điểm đến toàn cầu năm 2020”; xây dựng và triển khai các bộ tiêu chí an toàn như “Chuẩn chuyên nghiệp trong phục vụ khách du lịch tại các cơ sở mua sắm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, “Chuẩn chuyên nghiệp trong phục vụ khách du lịch đối với xe vận chuyển và tàu du lịch trên địa bàn TP.Đà Nẵng”…Qua đó nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, góp phần làm hài lòng và ấn tượng đẹp trong lòng du khách đến Đà Nẵng.

Trong thời gian tới, Sở Du lịch Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chương trình liên kết phục hồi du lịch “3 địa phương Đà Nẵng - Quảng Nam - Thừa Thiên Huế một điểm đến”; liên kết Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh - Quảng Ninh... phát triển du khách trong nước. Mặt khác, kết hợp xúc tiến du lịch Đà Nẵng tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, nắm tình hình dịch bệnh, xu hướng đi du lịch của người dân; cập nhật thông tin du lịch Đà Nẵng đến các đối tác lữ hành, truyền thông tại các thị trường truyền thống và tiềm năng mới như Ấn Độ, châu Âu… Sẵn sàng đón khách du lịch trong nước và quốc tế trở lại mạnh hơn, để phát triển du lịch bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố trong tương lai.