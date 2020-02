Du lịch Hội An ứng phó dịch viêm phổi cấp

(QNO) - Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút corona gây ra đang tác động trực tiếp đến ngành du lịch Hội An khiến nhiều doanh nghiệp lo lắng, tìm giải pháp ứng phó.

Mặc dù hôm nay (2.2) là Chủ nhật nhưng khách tham quan phố cổ rất thưa thớt. Ảnh: V.LỘC

Khách hủy tour

Ông Trần Thái Do - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Á Đông Villas, chủ đầu tư khách sạn Silk Sense Hội An cho biết, đến thời điểm hiện tại khoảng 20 - 30% khách đã hủy đăng ký phòng tại khách sạn này. Nhằm ứng phó và trấn an khách, đơn vị đã triển khai một số biện pháp tạm thời như vận động khách rửa tay, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt trước khi nhận phòng. Tuy nhiên, những giải pháp này cũng chỉ mang tính phòng ngừa dịch bệnh lây lan chứ chưa có giải pháp giữ chân khách.

Nhiều doanh nghiệp cũng đang khẩn trương triển khai phương án chống dịch cúm corona. Tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn), ông Võ Văn Chung - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng cho biết, công ty bắt đầu làm việc lại vào ngày 30.1 (mùng 6 Tết). Tất cả cán bộ, nhân viên, người lao động phải đeo khẩu trang khi gặp mặt đầu năm mới và nhận lì xì; nếu như có biểu hiện cảm, ho bất thường sẽ cho đi khám sức khỏe ngay. Tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Đức Lành - Giám đốc Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng cho biết, công ty đã phối hợp thông tin tình hình dịch cúm cùng các biện pháp phòng chống cho hàng nghìn công nhân ngay khi trở lại làm việc; khuyến cáo người lao động đều phải đeo khẩu trang phòng chống dịch cúm corona. (THU CÚC)

Khảo sát khu vực phố cổ trưa nay 2.2, chúng tôi nhận thấy khá vắng vẻ khách tham quan. Theo lời các nhân viên bán vé đầu đường Nguyễn Phúc Chu và khu vực Chùa Cầu, trong vài ngày qua lượng khách sụt giảm rất nhiều, có ngày giảm gần 50% so với trước. Đây là điều khó tránh khỏi vì tâm lý sợ lây bệnh, ngại đến chỗ đông người.

Ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam thừa nhận, dù chưa có con số thống kê chính xác lượng khách hủy phòng, hủy tour tại các thành viên hiệp hội, nhưng chắc chắn một điều là sự việc trên có diễn ra. “Ngày mai (3.2), Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phối hợp với Sở VH-TT&DL, Sở Y tế, TP.Hội An và các doanh nghiệp du lịch cùng ngồi lại để tìm mô hình, giải pháp tiêu biểu cho vấn đề phòng chống dịch bệnh. Sẽ thống nhất quan điểm, giải pháp về phòng chống dịch bệnh cũng như chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình hay để các doanh nghiệp khác tham khảo làm theo. Phải trấn an để khách bình tĩnh, tin tưởng điểm đến Hội An và Quảng Nam vẫn an toàn” - ông Thanh chia sẻ.

Theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - cửa ngõ khách quốc tế vào Quảng Nam, những ngày qua việc kiểm tra giám sát thân nhiệt khách tại sân bay, cửa khẩu được thực hiện thường xuyên 24/24 giờ. Đặc biệt, các đường bay đến và đi giữa Đà Nẵng - Trung Quốc hiện cũng đã bị tạm hoãn, khiến lượng khách đến từ Trung Quốc giảm khoảng 49% so với trước.

Khách Âu, Mỹ chủ quan với dịch

Mặc dù lượng khách châu Á sụt giảm do lo sợ dịch bệnh lây lan, nhưng với khách Âu, Mỹ dường như không quan tâm đến vi rút corona. Quan sát các tuyến đường phố cổ Hội An những ngày qua, nhận thấy rất ít khách Âu, Mỹ đeo khẩu trang y tế.

Ông Nguyễn Văn Phương - hướng dẫn viên đoàn khách gia đình tới từ nước Úc chia sẻ: “Họ nói có đủ kiến thức để phòng ngừa dịch bệnh, chưa kể vi rút corona không dễ lây truyền trong môi trường thời tiết nắng nóng nên từ chối đeo khẩu trang”. Một nhân viên bán vé tại Chùa Cầu cũng thông tin, khách Âu, Mỹ rất ít đeo khẩu trang khi tham quan mà chủ yếu là khách Việt, Hàn, Trung.

Rất ít khách Âu - Mỹ đeo khẩu trang khi tham quan phố cổ. Ảnh: V.LỘC

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, việc phòng chống dịch bệnh đang được thành phố triển khai khẩn trương, nhất là tại các điểm tham quan, lưu trú. Theo đó, khuyến nghị khách đeo khẩu trang y tế, rửa tay khi tham quan các điểm di tích; thực hiện cấp phát khẩu trang y tế miễn phí tại các quầy bán vé, điểm đón khách trong phố cổ… Riêng với nhân viên trực tiếp tiếp xúc với du khách thì bắt buộc phải có khẩu trang để phòng ngừa dịch bệnh.

“Chúng tôi đang triển khai đồng bộ hai giải pháp vừa phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp vừa từng bước chủ động thay đổi thị trường, nguồn khách. Cụ thể, thời gian tới thành phố sẽ tập trung quảng bá thu hút dòng khách trong nước, hạn chế hậu quả tiêu cực do khách hủy tour, hủy phòng... Hiện tại, dù chưa có con số cụ thể nhưng chúng tôi đã nhận được thông tin về sự hủy tour của rất nhiều đoàn khách đến từ châu Âu, Hàn Quốc và một số nước khác, điều này chắc chắn tác động đến ngành du lịch Hội An và Quảng Nam” - ông Sơn trao đổi. Dù vậy, ông Sơn vẫn tin tưởng, với sự tích lũy kinh nghiệm, sự vào cuộc quyết liệt..., ngành du lịch Hội An sẽ hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất.