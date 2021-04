Du lịch lễ 30.4: Nhấp nhỏm đón khách

(QNO) - Hàng nghìn du khách đổ về Hội An trong hôm nay 30.4, tuy nhiên dự báo khách sẽ giảm dần vào các ngày tiếp theo.

Khách tham quan Cù Lao Chàm tăng đột biến trong sáng 30.4. Ảnh: VĨNH LỘC

Khách Cù Lao Chàm tăng đột biến

Theo báo cáo nhanh của Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, sáng nay có khoảng 3.000 du khách mua vé tham quan Cù Lao Chàm, tăng 3 lần so với dịp cuối tuần.

Bên cạnh khuyến cáo doanh nghiệp vận chuyển du lịch Cù Lao Chàm trang bị thêm khẩu trang và bình sát khuẩn, các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra nhắc nhở khách về các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, nếu không tuân thủ đeo khẩu trang sẽ bị cấm ra đảo.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An khẳng định, việc đảm bảo giãn cách và an toàn phòng chống dịch đã được thành phố quán triệt đến từng doanh nghiệp và đơn vị kiểm soát cảng, xem đây là ưu tiên hàng đầu hiện nay.

“Chúng tôi đã làm việc với Thanh tra Sở GT-VT và các đơn vị liên quan, tàu nào không có bình sát khuẩn, hành khách không đeo khẩu trang thì nhất quyết không ký lệnh xuất bến” - ông Lanh quả quyết.

Bố trí nước sát khuẩn, khẩu trang cho khách phòng chống dịch. Ảnh: VĨNH LỘC

Khách đăng ký tại các cơ sở lưu trú, nhất là homestay và biệt thự du lịch cũng tăng đột biến, hầu hết “cháy” phòng. Theo bà Phạm Thị Linh Chi - Chủ tịch Chi hội Homestay & villas Quảng Nam, mặc dù một số khách đoàn tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh hủy tour, nhưng bù lại lượng khách lẻ đi theo nhóm, gia đình từ các địa phương trong tỉnh và khu vực lân cận như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Huế gia tăng nên đa số cơ sở lưu trú vẫn đông khách.

“Hôm nay tỷ lệ lấp phòng ở hầu hết homestay và villa du lịch Hội An đạt công suất tối đa do loại hình này quy mô nhỏ, mức độ riêng tư cao nên khách an tâm về độ an toàn” - bà Chi nói.



Nhấp nhỏm đón khách

Khảo sát một số cơ sở lưu trú trong sáng 30.4 cho thấy, công suất lấp phòng đạt khoảng 80%, khá cao so với ngày thường. Thậm chí một số khách sạn lớn như Anantara có tỷ lệ lấp phòng đạt hơn 82%.

Dù vậy, nhiều ý kiến doanh nghiệp thừa nhận, bắt đầu từ ngày mai 1.5 tình hình sẽ khác. Nhất là khi các khuyến cáo, hạn chế tụ tập đông người nhằm phòng chống dịch bệnh được tăng cường siết chặt.

Một số khách tham quan phố cổ vẫn không đeo khẩu trang phòng dịch. Ảnh: VĨNH LỘC

Ông Lê Quốc Việt - chủ khách sạn Santa Sea Villa Hội An cho rằng, sở dĩ lượng khách gia tăng chủ yếu do đã đặt tour và các dịch vụ từ trước nên không kịp hủy. Nhưng những ngày sắp tới chắc chắn sẽ sụt giảm do tâm lý lo sợ dịch bệnh khi ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng xuất hiện ngày càng nhiều tại các tỉnh thành.

Tại một số cơ sở dịch vụ, lưu trú phân khúc 3 - 4 sao như Phú Thịnh, Silk Sense, La Siesta… khoảng 20 - 30% lượng khách đoàn đã hủy tour trong ngày hôm nay.

Thậm chí một số khu, điểm du lịch lớn như Vinpearl Nam Hội An, Mỹ Sơn lượng khách sụt giảm khá nghiêm trọng. Riêng Vinpearl Nam Hội An có hơn 50% khách đã hủy tour, chủ yếu đến từ khách đoàn lớn như trường học, cơ quan, đoàn thể…

Phòng chống dịch khi đón khách du lịch được ưu tiên hàng đầu hiện nay. Ảnh: VĨNH LỘC

Ông Nguyễn Tuấn Liên - chủ khu du lịch Hội An Eco Discovery thông tin, hơn 450 khách đăng ký đã hủy tour với công ty ông, một số đoàn nhỏ cũng đang tính toán có thể hủy tour trong những ngày tới.

“Mọi kỳ vọng về phục hồi du lịch trong hè này xem như đổ bể. Bây giờ dù có khách đăng ký cũng không yên tâm vì dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào” - ông Liên nói.

Không chỉ lễ 30.4 vắng khách mà nguy cơ về một mùa hè đóng cửa du lịch Hội An, Quảng Nam đang dần lơ lửng trên đầu các doanh nghiệp, nếu tình hình dịch Covid-19 không sớm được kiểm soát, khống chế.