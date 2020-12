Du lịch phục hồi tài nguyên

Hành động vì du lịch xanh

KHÁNH LINH - QUỐC TUẤN | 13/12/2020 - 14:54

(QNO) - “Quyết tâm hành động để xây dựng Hội An trở thành điểm đến xanh, phát triển bền vững” là nội dung cam kết của các bên liên quan trong buổi tọa đàm tham vấn Khung kế hoạch doanh nghiệp giảm rác thải hướng tới Hội An - Điểm đến xanh, giai đoạn 2021 - 2023 diễn ra ngày 12.12 tại TP.Hội An. Sự kiện do Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phối hợp UBND TP.Hội An tổ chức.