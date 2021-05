Du lịch thận trọng trong dịp lễ

Bên cạnh niềm vui khi đón một lượng khách du lịch đông đảo tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh thì các cơ sở dịch vụ du lịch và cơ quan chức năng cũng hết sức thận trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp lễ 30.4 & 1.5 vừa qua.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại một khách sạn ở Hội An trong dịp lễ 30.4 & 1.5. Ảnh: Q.T

Du lịch an toàn

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội An buộc phải hủy 5 sự kiện văn hóa - du lịch được chuẩn bị hết sức công phu để kích cầu du lịch, mặc dù vậy Hội An vẫn đón một lượng khách rất lớn từ mọi miền đất nước.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3 khách sạn (trong tổng số 9 khách sạn được cấp phép) đang thực hiện cách ly tập trung có thu phí cho 695 người. Cụ thể, khách sạn Mường Thanh Hội An có 315 người, Hoi An Silk Village Resort & Spa có 228 người, khách sạn EMM Hội An 152 người.

Theo thống kê, bình quân mỗi đêm có khoảng 7 nghìn lượt khách lưu trú tại Hội An trong dịp lễ vừa qua. Con số này tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái và đạt xấp xỉ một nửa so với năm 2019, thời điểm ngành du lịch chưa bị tác động của dịch bệnh. Công suất phòng bình quân của cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 80%, trong đó nhiều biệt thự du lịch không còn phòng trống.

Theo bà Phạm Thị Linh Chi - Chủ tịch Chi hội Homestay & Villas Quảng Nam (Hiệp hội Du lịch Quảng Nam), thông tin phức tạp của dịch bệnh ngay trước dịp lễ vừa rồi làm một số đoàn khách e ngại rồi hủy phòng đã đặt trước đó, tuy nhiên số phòng này đã nhanh chóng được lấp đầy bởi khách du lịch địa phương và các tỉnh, thành lân cận.

Còn bà Đặng Phạm Triều Vân - Giám đốc Quản lý Khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh chia sẻ: “Lượng khách đến cơ sở chúng tôi có giảm nhẹ nhưng vẫn đạt mức tốt và tiếp đà khởi sắc từ đầu năm. Bình quân, mỗi ngày có khoảng 1 nghìn khách tham quan và lưu trú từ 30 đến 40 phòng trong dịp lễ vừa rồi”.

Một yếu tố quan trọng giúp du khách đặt niềm tin khi lựa chọn Quảng Nam là hầu hết các điểm đến công cộng có không gian rộng, kể cả nhiều loại hình lưu trú cũng thoáng đãng, thân thiện với môi trường.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An cho biết, bình quân mỗi ngày có khoảng 1 nghìn lượt khách mua vé tham quan khu phố cổ trong dịp lễ, đây là con số ấn tượng. Từ ngày 29.4 trở về trước, nhiều du khách có biểu hiện chủ quan trong việc phòng, chống dịch khi tham quan Hội An nhưng địa phương đã tăng cường chấn chỉnh, nhờ đó du khách đã chấp hành nghiêm quy tắc 5K khi đến các điểm tham quan trong 4 ngày vừa qua.

Không chủ quan

Song song với việc tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan, lưu trú, ngành du lịch cùng cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn tỉnh cũng hết sức thận trọng trong công tác phòng, chống dịch.

Du khách chấp hành tốt khuyến cáo 5K phòng, chống dịch Covid-19 khi tham quan tại Hội An. Ảnh: Q.T

Tại Công viên Ấn tượng Hội An, một điểm đến mới được du khách ưa chuộng, 100% nhân viên phục vụ đều mang khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với khách. Dung dịch sát khuẩn được trang bị đều khắp, khẩu trang có sẵn để cung cấp trong trường hợp du khách cần.

Tại các điểm đến công cộng tại Hội An, Trung tâm VH-TT&TT-TH thành phố tăng cường nhân viên tuần tra, liên tục phát loa cảnh báo du khách đeo khẩu trang, thực hiện tốt khuyến cáo 5K trong phòng chống dịch bệnh.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, lo nhất của địa phương trong dịp lễ vừa qua là Cù Lao Chàm do có một số trường hợp F1 là người địa phương liên quan đến dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhờ có sự phối hợp đồng bộ của một số đơn vị, nhất là thanh tra Sở GT-VT nên tình hình cơ bản ổn định, đến nay chưa có sự cố nào phát sinh từ khách du lịch.

Với các khu cách ly tập trung có thu phí, hầu hết đều nằm ở TP.Hội An, vừa qua lãnh đạo tỉnh đã kiểm tra, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo không có lỗ hổng trong quá trình tiếp nhận, vận hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho rằng, trước đây vận động các khách sạn đón khách cách ly tập trung có thu phí và được sự hợp tác từ các đơn vị này, qua đó hỗ trợ tỉnh rất nhiều trong công tác đón các đoàn chuyên gia, ngoại giao… Mặc dù vậy, công tác vận hành phải đảm bảo đúng quy định, không được lơi lỏng, nếu khách sạn nào vi phạm thì tỉnh sẽ thu hồi quyết định được đón khách. Do diễn biến dịch bệnh vẫn hết sức phức tạp nên tạm thời tỉnh chưa xem xét mở rộng thêm các khách sạn được đón khách cách ly tập trung có thu phí.