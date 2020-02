Du lịch tìm giải pháp khôi phục khách

Dù chưa có thống kê cụ thể, nhưng dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới vi rút corona (Covid-19) đã gây thiệt hại khá lớn cho hoạt động du lịch Quảng Nam. Tìm giải pháp thu hút khách quay lại đang trở thành yêu cầu cấp bách được ngành du lịch và các doanh nghiệp tính đến.

Thu hút khách thị trường Ấn Độ được xem là một trong những giải pháp ngành du lịch nên tính tới. Ảnh: V.LỘC

Kích cầu trọn gói

Bà Phạm Quế Anh - Giám đốc Điều hành Công ty Hội An Express cho biết, để thu hút khách quay lại trong và sau dịch bệnh, thời gian qua đơn vị đã làm việc với các đối tác nước ngoài và một số trang trực tuyến toàn cầu nhằm quảng bá điểm đến Hội An, Quảng Nam. Đơn vị đang phối hợp với Hiệp hội Du lịch Quảng Nam xây dựng các chương trình kích cầu trọn gói với giá giảm hơn so với bình thường 10 - 20%.

“Chúng tôi phải chọn ra một số sản phẩm phù hợp để cả thị trường nội địa và quốc tế đều dễ chọn lựa và các sản phẩm này phải nhanh chóng có để thu hút khách ngay lập tức” - bà Anh thông tin.

Thống kê từ sau tết đến nay lượng khách Công ty Hội An Express giảm khoảng 30%. Theo bà Anh, do việc kích cầu phải đồng loạt, không riêng một sản phẩm đơn lẻ nào, nên các đơn vị liên quan từ lữ hành, lưu trú đến vận chuyển, ăn uống, lưu niệm… kể cả Nhà nước phải đồng hành, đoàn kết, nhanh chóng xây dựng các gói kich cầu giới thiệu đến đối tác, du khách. Đồng thời Hiệp hội Du lịch cũng nên đề xuất các cơ quan nhà nước thực hiện giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như giảm vé vào cửa, miễn giảm thuế, giảm lãi ngân hàng…

Thực tế, việc tung các gói kích cầu dù được xem là giải phảp khả thi giúp khôi phục thị trường khách. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp cho rằng, biện pháp này chỉ mang tính ngắn hạn. Về lâu dài nên tính đến việc khai thác các thị trường khách mới, tránh phụ thuộc vào một thị trường.

Ông Lê Tấn Thanh Tùng - Phó Tổng giám đốc Vitours (Đà Nẵng) cho rằng, ngành du lịch nên tập trung vào thị trường Ấn Độ và Indonesia. Cụ thể là xúc tiến đường bay trực tiếp từ Đà Nẵng đến các thành phố của Ấn Độ và Indonesia. Tiến hành ngay công tác xúc tiến quảng bá du lịch miền Trung tới các điểm đến này. Đặc biệt, kiến nghị Chính phủ xem xét miễn visa du lịch đối với du khách Ấn Độ như đang thực hiện với các nước khác hiện nay. Ngoài ra, cần giữ vững nguồn khách Hàn Quốc; tăng cường khách Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan; khôi phục nguồn khách nội địa.

Lắng nghe doanh nghiệp

Ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam chia sẻ, bên cạnh biện pháp kích cầu, TP.Hội An cũng nên có những hoạt động nổi bật trong phố cổ để thu hút khách quay lại gắn với truyền tải thông điệp “Hội An vẫn là điểm đến an toàn”. Để thực hiện được điều này cần có sự đồng bộ từ thành viên Hiệp hội Du lịch, Sở VH-TT&DL, UBND TP.Hội An và tỉnh Quảng Nam mới có thể kích cầu, thu hút khách quay lại, một mình doanh nghiệp thì khó thể làm được.

Ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, đơn vị sẽ mời các địa phương trọng điểm như Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Tam Kỳ… và một số doanh nghiệp quan trọng họp bàn tìm giải pháp thu hút khách quay lại sau dịch. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề như đề xuất Chính phủ, UBND tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại do dịch bệnh gây ra; bàn với doanh nghiệp sản phẩm du lịch sau giai đoạn hết dịch. Về vấn đề kích cầu hay định hướng lại thị trường khách, buổi làm việc cũng sẽ bàn bạc nên chọn thị trường nào để xây dựng sản phẩm, xúc tiến quảng bá ra sao và xem đây là ý chí chung của ngành chứ không phải cá nhân hay sở.

Cũng theo ông Tường, sau khi lấy ý kiến nếu liên quan đến cơ quan chức năng khác, Sở VH-TT&DL sẽ báo cáo UBND tỉnh hỗ trợ giải quyết. Đặc biệt, từ những ý kiến của doanh nghiệp và các địa phương, đơn vị sẽ tổng hợp, xây dựng kế hoạch cho giải pháp phát triển du lịch sau dịch trình UBND tỉnh phê duyệt. Kế hoạch này sẽ có nhiều nội dung, bao gồm cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sau dịch, giải pháp về sản phẩm, thị trường, quảng bá xúc tiến, kích cầu… tùy thẩm quyền của cấp ngành nào sẽ đề có những xuất hỗ trợ cụ thể.