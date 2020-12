Du lịch trách nhiệm cùng Hội An Travel (clip)

(QNO) - Hơn 100 du khách Việt tham gia các hoạt động dọn rác, trồng dừa, chạy marathon, đua xe đạp, quyên góp tiền cho các hoạt động xã hội nhằm lan tỏa thông điệp về du lịch trách nhiệm. Điều tưởng chừng khó thể diễn ra trong thời điểm hiện tại khi du lịch Quảng Nam đang đình đốn.

Hơn 100 du khách tham gia tour du lịch trách nhiệm tại Hội An. Ảnh: VĨNH LỘC

Trách nhiệm với cộng đồng

Đúng 7 giờ sáng 11.12, hơn 100 “vận động viên” tập trung trước khách sạn Hội An Beach khởi động chuẩn bị cho cuộc thi 2 môn phối hợp là chạy marathon và đua xe đạp với quãng đường 16,5km.

Trang phục đồng nhất, xe mô tô cảnh sát dẫn đường, xe y tế theo sau ứng cứu... không khác một cuộc đua chuyên nghiệp, chỉ khác vận động viên là những nhân viên của Công ty Kimberly-Clark Việt Nam đang có chuyến tham quan, du lịch tại Hội An. Đặc biệt, để tham gia cuộc thi, những vận động viên này phải đóng 10 nghìn đồng cho mỗi kilomet chạy qua để tạo quỹ ủng hộ trung tâm bảo trợ xã hội.

Đua xe đạp gây quỹ vì cộng đồng. Ảnh: VĨNH LỘC

Ông Nguyễn Quốc Thắng - đại diện Công ty Kimberly-Clark Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên đơn vị tổ chức chương trình tham quan du lịch hướng về cộng đồng. Những năm trước công ty chỉ tổ chức các hoạt động cắm trại, team building trên bãi biển. Trước tình hình dịch bệnh, thiên tai như hiện nay, công ty quyết định cho nhân viên du lịch về Hội An theo hình thức du lịch kết hợp chia sẻ trách nhiệm với người dân địa phương.

“Ngoài cổ vũ các hoạt động rèn luyện thể chất, truyền thông điệp về giữ gìn sức khỏe trong cộng đồng cùng vượt qua đại dịch, chúng tôi cũng mong muốn được sẻ chia trách nhiệm với những hoàn cảnh kém may mắn thông qua sự đóng góp, ủng hộ từ các thành viên trong đoàn. Tôi tin rằng, đây là một hoạt động ý nghĩa. Nhất là khi được tổ chức ở một điểm du lịch khá nổi tiếng như Hội An thì thông điệp sẽ còn lan tỏa mạnh mẽ hơn, không chỉ trong nhân viên công ty mà còn tác động đến cộng đồng, du khách khác” - ông Thắng nói.

Chạy vì môi trường. Ảnh: VĨNH LỘC

Để truyền tải thông điệp về môi trường, ban tổ chức phát mỗi vận động viên một chai nước, khuyến cáo không vứt chai giữa đường mà phải mang về điểm kết thúc, tại mỗi chặng đua vận động viên được ban tổ chức tiếp nước bổ sung vào chai. Trước đó, chiều 10.12, đoàn cũng tổ chức hoạt động vớt rác và trồng dừa nước tại khu rừng dừa Bảy Mẫu cùng người dân địa phương, góp phần tái tạo vùng sinh thái mới cho rừng dừa nước Cẩm Thanh.

Kết thúc cuộc thi, tổng số tiền đoàn quyên góp được gần 100 triệu đồng, tất cả đã được công ty mang đến ủng hộ Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam (đóng ở Hội An).

Clip hoạt động du lịch trách nhiệm tại Hội An:

Sản phẩm dành cho khách Việt

Theo ông Nguyễn Trọng Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An (Hội An Travel) - đơn vị đứng ra tổ chức tour cho Công ty Kimberly-Clark Việt Nam, đây là lần đầu tiên công ty xây dựng và tổ chức tour du lịch trách nhiệm dành cho khách Việt, mặc dù với khách quốc tế điều này không phải lạ. Trong suốt hành trình 3 ngày 2 đêm lưu trú, tham quan tại Hội An, khách hầu như không dùng túi ni lông và chai nhựa sử dụng một lần.

Vớt rác tại rừng dừa Cẩm Thanh. Ảnh: VĨNH LỘC

“Trong tình hình dịch bệnh và thiên tai phức tạp như hiện nay, khách cũng phải thay đổi suy nghĩ khi di du lịch. Do đó, chúng tôi làm tour này bên cạnh mong muốn nâng cao trách nhiệm của khách về môi trường còn muốn lan tỏa hình ảnh Hội An an toàn, xinh đẹp, yên bình đến du khách khắp nơi. Thật ra, với khách nước ngoài chương trình vớt rác và trồng dừa lâu nay chúng tôi vẫn làm. Với khách Việt thì điều này khá mới lạ, nhưng khi biết mục đích ai cũng háo hức tham gia, chứng tỏ nhận thức về du lịch trách nhiệm của một bộ phận người dân đã thay đổi rất nhiều” - ông Tuấn chia sẻ.

Mỗi du khách trồng 2 cây dừa nước góp phần phục hồi hệ sinh thái rừng dừa Cẩm Thanh. Ảnh: VĨNH LỘC

Du lịch trách nhiệm không phải là điều mới mẻ tại Hội An. Trước đây được nhiều doanh nghiệp tổ chức cho khách quốc tế trải nghiệm như Jack Tran Tours với sản phẩm nông nghiệp, trồng dừa nước; Emic Hospitality với tour du lịch tuần hoàn, trải nghiệm làng quê… và hầu hết được du khách đánh giá cao, mang lại hiệu ứng tốt. Tuy nhiên, trong tình hình hoạt động du lịch đình đốn như hiện nay, chỉ riêng việc đưa hơn 100 khách Việt về Hội An đã là thành công, chưa nói đến tổ chức lồng ghép các hoạt động trải nghiệm, quyên góp, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng.

Rừng dừa nước Cẩm Thanh sôi động sau những ngày vắng khách. Ảnh: VĨNH LỘC

Theo ông Nguyễn Trọng Tuấn, sau thành công của tour, Hội An Travel sẽ đẩy mạnh giới thiệu, chào bán chương trình đến du khách Việt, nhất là các công ty đa quốc gia, các trường phổ thông, đại học hướng đến mục đích nâng cao ý thức học sinh, sinh viên với môi trường sống…; đồng thời đa dạng nguồn khách, góp phần thúc đẩy du lịch Quảng Nam phục hồi, phát triển.