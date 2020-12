Đưa khách về Quảng Nam

Làm mới sản phẩm, giảm vé hàng không, kết nối đưa khách về cách ly… là những kế hoạch ngắn hạn được ngành du lịch, doanh nghiệp và các địa phương trong tỉnh gấp rút triển khai, nhanh chóng phục hồi du lịch trong những ngày còn lại của năm 2020.

Hội An làm mới để thu hút khách vào dịp cuối năm. Ảnh: V.LỘC

Hội An tươi mới

Phố cổ Hội An những ngày cuối năm trở nên xinh đẹp, tươi mới sau các đợt mưa lụt. Từ đầu tháng 12, Trung tâm VH-TT&TT-TH đã ra quân dọn dẹp, trang hoàng lại phố. Một số hàng quán cũng bắt đầu mở cửa sẵn sàng đón khách.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch năm nay, thành phố sẽ triển khai nhiều hoạt động văn hóa, giải trí hấp dẫn nhằm tạo sinh khí mới cho phố. Có thể kể đến như phát động cuộc thi ảnh cưới, video clip “Hội An - Tình yêu nơi tôi đến”; thi trang trí đèn lồng đường phố; tương tác trò chơi bài chòi…

Ngoài ra, từ ngày 24.12, tuyến đường Nguyễn Phúc Chu sẽ được trang trí lắp dựng các gian hàng phục vụ ẩm thực và chợ phiên… Tuy nhiên, nổi bật là chương trình dạ hội “Hội An chào năm mới 2021” với nhiều hoạt động giải trí, biểu diễn nghệ thuật, vũ hội đường phố, đếm ngược thời khắc giao thừa… Đây được xem là điểm nhấn cho sự trở lại đầy mạnh mẽ của du lịch Hội An sau khoảng thời gian “đóng băng”, mở ra những kỳ vọng sáng sủa trong năm 2021.

Đặc biệt, nhằm tạo sự mới lạ, tránh nhàm chán, năm nay thành phố quyết định giao một số sự kiện cho doanh nghiệp, hiệp hội và các nhóm khởi nghiệp sáng tạo đứng ra tổ chức theo chủ đề như “Hội An hoa”, “Hội An huyền ảo”, “Những ngõ hẻm”, “Hội An và những góc nhìn”, “Sông Hoài về đêm”, “Ẩm thực Hội An”..., gắn với đó là những chương trình giải trí, kể cả mời các nhân vật nổi tiếng tham dự, qua đó thu hút các fan ủng hộ đến trải nghiệm check-in…

“Thời điểm này chủ yếu vẫn là làm mới lại sản phẩm; sửa sang lại phố cổ, tiếp tục cải tạo môi trường, không gian xanh sạch đẹp, tạo thành các điểm mang tính chủ đề. Hiện, một số doanh nghiệp cũng đã làm việc với hãng hàng không để đưa ra các gói kích cầu giảm giá, giảm vé, tạo điều kiện thuận lợi thu hút khách” - ông Lanh nói.

Nhiều ý kiến cho rằng, sau những ngày u ám vì thiên tai, dịch bệnh, đã đến lúc Hội An thức giấc để xua tan sự ủ dột, buồn tẻ, để phố rạng ngời, tươi sáng đón khách về.

Linh động nguồn khách

Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập khu cách ly tập trung có thu phí đối với người nhập cảnh tại cơ sở lưu trú du lịch Lụa Hội An, nâng số cơ sở cách ly có thu phí trên địa bàn tỉnh lên con số 6. Theo ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, điều này cần thiết để giúp cơ sở lưu trú có thêm nguồn khách trong thời điểm khó khăn này.

“Tình hình dịch bệnh còn phức tạp nên chúng tôi chỉ tập trung vào các giải pháp ngắn hạn, trước mắt là lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch. Do đó, việc mở cửa các khu cách ly có thu phí cũng là cách giúp một số cơ sở lưu trú có thêm khách từ bên ngoài. Chúng tôi đang làm việc với các khách sạn làm khu cách ly để có mức giá phù hợp, dự kiến bình quân khoảng 25 triệu đồng cho một khách cách ly 14 ngày bao gồm ăn ở, nghỉ dưỡng” - ông Tường chia sẻ.

Thời gian qua, việc đón khách nhập cảnh vào Việt Nam cách ly kết hợp nghỉ dưỡng cũng đã được một số doanh nghiệp lưu trú thực hiện, trong đó khách sạn Vinpearl Hội An đang tổ chức cách ly cho hơn 100 khách khá hiệu quả. Ông Nguyễn Trọng Tuấn – Giám đốc Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An nhìn nhận, cách làm này vừa giúp người Việt ở nước ngoài có cơ hội về nước vừa tạo ra cơ hội cho doanh nghiệp duy trì hoạt động. Thực tế, nhiều người Việt ở nước ngoài muốn về nước đăng ký rất khó, tuy nhiên thông qua sự kết nối của các công ty du lịch sẽ dễ dàng hơn, đôi bên cùng có lợi.

“Thông thường chúng tôi sẽ đứng ra làm việc với những người có thân nhân muốn về nước, sau đó kết nối các đối tác ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, hãng hàng không và các cơ quan liên quan tìm cách đưa khách về cách ly tại những khu lưu trú với mức giá trọn gói trong 14 ngày nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu về an toàn y tế” - ông Tuấn tiết lộ.

Theo ông Lê Ngọc Tường, hiện một số nhóm lưu trú, vận chuyển, nhà hàng tại Hội An đã làm tour trọn gói, sở đang hỗ trợ kết nối với các hãng hàng không để cho cơ chế về giá, các hãng hàng không đã cơ bản đồng ý. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp cũng đang bàn chung nhau thuê máy bay nguyên chuyến bán tour cho 2 đầu đất nước vào lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch. Đây sẽ là những giải pháp khả thi để đưa khách về thời điểm cuối năm 2020, đồng thời chuẩn bị điều kiện tốt hơn cho sự phục hồi, phát triển du lịch Quảng Nam năm 2021.