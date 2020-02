Đường sá, hàng quán ở Hội An vắng khách

(QNO) - Đường sá vắng vẻ, hàng quán ế ẩm là những gì đang diễn ra tại Hội An những ngày qua. Du lịch Hội An đang bắt đầu gánh chịu hệ lụy từ dịch bệnh viêm phổi cấp.

Khu vực bùng binh Chùa Cầu thưa vắng khách. Ảnh: GIA KHANG

Trưa 4.2, tại các điểm di tích và tuyến đường phố cổ Hội An khá vắng vẻ khách. Khu vực bùng binh Chùa Cầu vốn tấp nập, bây giờ chỉ thưa thớt vài người đi dạo, chụp ảnh.

Theo lời một nhân viên soát vé tại Hội quán Quảng Đông, khách sụt giảm gần một nửa so với trước đây. “Hồi chưa có dịch, bình quân mỗi ngày hội quán đón khoảng 3.000 khách, nhưng mấy hôm nay chỉ còn chưa tới 1.500 khách” - người này cho biết.

Xich lô ế ẩm chờ khách. Ảnh: GIA KHANG

Nhiều nhà hàng, quán ăn cũng không tránh khỏi tình cảnh ế ẩm, kể cả quán trà Mót hay tiệm bánh mỹ Phượng. Anh Nguyễn Hữu Xuân - chủ quán trà thảo mộc Mót thừa nhận, hoặt động kinh doanh của quán giảm khoảng 20%. “Hy vọng trời nắng nóng, bệnh dịch sẽ kết thúc” - anh Tuấn mong mỏi.

Đường sá Hội An vắng vẻ do ảnh hưởng từ dịch bệnh corona. Ảnh: GIA KHANG

Một nhân viên soát vé đầu cầu An Hội cho biết, hiện tại số vé quầy soát mỗi ngày chưa đến 150 vé, khá thấp so với con số khoảng 400 vé mỗi ngày trước đây. Khách sụt giảm đang là thực trạng chung của du lịch Hội An hiện nay.