Gặp gỡ du khách ở Hội An, lãnh đạo tỉnh truyền thông điệp Quảng Nam là điểm đến tin cậy, an toàn

(QNO) - Sáng nay 22.2, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác gồm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân và lãnh đạo các sở, ngành liên quan có buổi thị sát, kiểm tra hoạt động du lịch tại khu vực phố cổ Hội An.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao đổi với du khách quốc tế tại khu vực phố cổ. Ảnh: T.V

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã trực tiếp hỏi thăm, trao đổi với nhiều du khách trong và ngoài nước với mong muốn nắm bắt tâm lý, nguyện vọng của du khách khi đến với Hội An cũng như các điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Nhận được phản hồi tích cực từ 3 du khách đến từ Hà Nội khi du lịch Hội An trong mấy ngày qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định: “Chính quyền địa phương đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để mọi du khách cảm thấy thoải mái, an toàn nhất khi đặt chân đến Hội An, Mỹ Sơn cũng như các điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh”.

Lãnh đạo tỉnh cùng uống cà phê, trò chuyện thân mật với du khách. Ảnh: T.V

Mời cà phê và trò chuyện thân mật cùng một đoàn khách quốc tế có quốc tịch Đức, Pháp, Tây Ban Nha tại một quán trên đường Nguyễn Thái Học, đồng chí Lê Trí Thanh đã trực tiếp trao đổi với nhóm khách này về điểm đến an toàn, mức độ hài lòng về các dịch vụ du lịch cũng như một số giải pháp hữu hiệu để phòng dịch trong hành trình du lịch.

Đoàn công tác của UBND tỉnh cũng chụp hình lưu niệm với một số du khách nước ngoài để mong muốn truyền tải thông điệp về một điểm đến Hội An vẫn luôn thân thiện, an toàn trong thời điểm hiện nay.

Đoàn công tác của tỉnh chụp hình lưu niệm cùng đoàn du khách quốc tế. Ảnh: T.V

Ông Nguyễn Văn Lanh - Trưởng phòng VH-TT Hội An cho biết, hầu hết khách châu Âu đến Hội An đều không có nhu cầu đeo khẩu trang nhưng họ nhận thức rất bài bản về các biện pháp vệ sinh phòng dịch khác. “Họ luôn luôn rửa tay, sát khuẩn thường xuyên khi sử dụng hoặc tiếp xúc với các đồ vật công cộng” - ông Lanh cho hay.

* Trước đó, đoàn công tác của UBND tỉnh có buổi làm việc nhanh với chính quyền TP.Hội An để nghe báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 và quản lý, phát triển du lịch giai đoạn hiện nay.

Đoàn công tác UBND tỉnh làm việc với chính quyền TP.Hội An. Ảnh: T.V

Theo thông tin tại cuộc họp, cả 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 ở Hội An đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Dù lượng khách mua vé tham quan phố cổ giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế giảm hơn 50%, tuy nhiên lượng khách lưu trú vẫn khá khả quan khi đạt trung bình hơn 10 nghìn khách/ngày (giảm nhẹ so với cùng kỳ).