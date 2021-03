Giữ gìn thuần phong mỹ tục trong quản lý di sản văn hóa Hội An

(QNO) - Du khách mang trang phục không phù hợp khi tham quan các di tích tâm linh tại phố cổ Hội An có thể bị từ chối đón tiếp hoặc mời ra ngoài, đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An.

Khó xác định thế nào là ăn mặc phản cảm

Nhắc nhở

Chiều 24.3, nhóm gồm 5 du khách trẻ ghé Chùa Cầu, hai trong số đó trang phục quần ngắn cao trên đùi, áo hở bụng. Sau khi dạo một vòng trong di tích, nhóm này tiếp tục qua đường Nguyễn Thị Minh Khai. Trước khi vào Chùa Cầu, nhóm bạn trẻ này cũng đã dạo qua các tuyến đường phố cổ khiến không ít du khách và người dân “xốn” mắt bởi trang phục có phần mát mẻ.

Ông Nguyễn Phương Đông - Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An cho biết, thỉnh thoảng tại một số điểm di tích vẫn có tình trạng du khách ăn mặc không phù hợp vào tham quan, nhưng số này không nhiều, chủ yếu là khách nước ngoài và khách Việt trẻ tuổi.

“Bây giờ đa số du khách ăn mặc lịch sự, chỉ một số bạn trẻ thôi. Với những trường hợp này việc đầu tiên là chúng tôi nhắc nhở, khuyến cáo họ vì trong di tích cũng đã có bảng nội quy quy định về ăn mặc trang phục lịch sự” - ông Đông nói.

Thực tế, việc ăn mặc không phù hợp khi tham quan, lưu trú phố cổ đã nhiều lần xuất hiện tại Hội An. Gần nhất, ngày 15.2, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ “thả rông” vòng 1 với trang phục “xuyên thấu” tạo dáng chụp ảnh phản cảm ở di tích Chùa Cầu.

Trước những phản ứng từ dư luận, Phòng VH-TT TP.Hội An đã đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh nhân thân cũng như tài khoản đăng tải hình ảnh phản cảm nói trên đồng thời cũng đã liên lạc với công an địa phương có người vi phạm để xử lý. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có phản hồi từ cơ quan chức năng nơi người phụ nữ sinh sống. Trước đó, tháng 9.2019 hình ảnh một cô gái mặc quần jean, ở trần, lấy nón lá che hờ phần ngực, tạo dáng trên mái một nhà cổ ở Hội An gây bức xúc trong dư luận một thời gian dài.

Hội An hướng đến xây dựng điểm tham quan văn minh, thuần hậu.

Thực tế, tại các điểm di tích tâm linh ở Hội An đến nay đều có nội quy quy định đối với hoạt động tham quan của du khách như gìn giữ vệ sinh môi trường, không viết vẽ bẩn trên tường, ăn mặc lịch sự… nhưng hầu như cũng chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở.

Theo ông Tống Quốc Hưng, Trưởng phòng VH-TT TP.Hội An, khó nhất ở đây là khái niệm về ăn mặt phản cảm, không đúng mực hay trái thuần phong mỹ tục còn chưa rõ ràng, chưa kể chế tài xử phạt càng khó hơn. “Như vụ việc tại Chùa Cầu hồi tháng 2, khi kiểm tra lại mới thấy đâu có quy định nào cấm người ta mặc trang phục không nội y nên rất khó xử lý, cuối cùng chủ yếu cũng chỉ nhắc nhở và tự ý thức của mỗi người thôi” - ông Hưng chia sẻ.



Mời ra khỏi di tích

Ngày 18.12.2020 UBND tỉnh đã ban hành Quy chế Bảo vệ di sản văn hóa thế giới khu phố cổ Hội An, trong đó cũng chỉ quy định khách du lịch là “thực hiện đúng nội quy, quy định tại khu phố cổ và điểm tham quan; tôn trọng phong tục, tập quán, tín ngưỡng của nhân dân trong khu phố cổ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và môi trường du lịch”.

Những du khách ăn mặc không đúng mực có thể bị mời ra khỏi các điểm di tích tin ngưỡng

Ông Tống Quốc Hưng cho rằng, bên cạnh nhắc nhở du khách ăn mặc lịch sự đã đến lúc cũng nên nghĩ đến mẫu trang phục phù hợp để du khách khoác vào khi tham quan các điểm di tích tín ngưỡng ở Hội An.

“Ý tưởng này đã có từ năm 2019 nhưng do dịch Covid-19 nên đơn vị chưa tham mưu UBND thành phố, dự kiến sẽ tham mưu trong thời gian tới vì phải tìm mẫu trang phục phù hợp. Thật ra, ở một số nước như Lào, Camphuchia hay Thái Lan họ đã làm chuyện này từ lâu rồi, bây giờ mình muốn học tập kinh nghiệm đó. Hiện chỉ còn việc tìm ra mẫu phù hợp thôi, nhưng đến giờ cũng có mẫu, chắc sắp tới sẽ mời một số chuyên gia góp ý đề xuất UBND thành phố mẫu nào là phù hợp” - ông Hưng nói.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, ý tưởng may đồ khoác cho du khách của lãnh đạo Phòng VH-TT là không phù hợp. “Mình không thể làm như Thái Lan hay một số nước khác là bán khăn quấn, vì đó cũng là xà rông, trang phục truyền thống của họ, chưa kể nó mang tính thương mại quá nên Hội An không chọn cách làm đó” - ông Lanh phân tích.

Hội An sẽ tăng cường truyền thông để du khách ăn mặc đúng mực khi tham quan phố cổ

Ông Lanh cho biết, ý tưởng may đồ cho khách vào các nơi tôn nghiêm ở Hội An đã có từ rất lâu rồi, nhưng hiện không còn phù hợp nữa, do đó không nên làm, bởi thành phố đã có quy chế quản lý phố cổ, nội dung cũng đã in, hướng dẫn cho các đơn vị lữ hành…

“Bây giờ không phải là câu chuyện may đồ nữa thay vào đó nên đẩy mạnh truyền thông, tăng cường áp dụng các quy định một cách chặt chẽ. Chưa kể, mình cũng có lực lượng bán vé và hướng dẫn tham quan, đủ sức hướng dẫn du khách chuyện đó. Riêng với khách lẻ nếu ăn mặc hở hang phản cảm nhất quyết không cho vào chỉ khi nào có trang phục phù hợp mới được vào tham quan” - ông Lanh cương quyết.