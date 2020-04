Giữ thương hiệu du lịch trong mùa dịch

Dù mọi hoạt động du lịch - dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã bị đình trệ gần một tháng nay nhưng chính quyền địa phương cùng những người làm du lịch vẫn tạo điều kiện tốt nhất có thể cho các du khách đến Quảng Nam vào đúng mùa đại dịch Covid-19 và đã để lại ấn tượng tốt đẹp với bạn bè, du khách thập phương.

Sự tiếp đãi nồng hậu của chính quyền địa phương giúp tạo dấu ấn đẹp trong mắt du khách. Ảnh: Q.T

Không để khách bơ vơ

Là điểm đến hấp dẫn khách quốc tế hàng đầu của nước ta nên đến ngày 8.3.2020, mặc dù dịch Covid-19 đã bùng phát ở trong nước cũng như quốc tế nhưng tại Hội An vẫn còn đến hơn 8.000 khách lưu trú. Con số này giảm đều đến ngày 24.3 còn lại chừng 1.500 khách và hiện còn gần 100 du khách quốc tế “mắc kẹt” Hội An.

Đến nay, tại khách sạn Sea’Lavie Boutique (phường Cẩm An), vẫn còn một nhóm khách đến từ châu Âu lưu trú từ nhiều ngày qua và được khách sạn tận tình phục vụ. Quản lý khách sạn cho hay: “Với số khách lưu trú ít ỏi như vậy thì việc duy trì hoạt động cũng chẳng hiệu quả gì nhưng giờ nếu đóng cửa thì du khách sẽ chới với bởi không biết đi về đâu. Chúng tôi cũng chủ động giảm giá phòng để hỗ trợ khách lưu trú lâu dài chờ qua đại dịch”.

Tại Hội An đã có 5 khách sạn với tổng công suất 283 phòng chủ động phối hợp với chính quyền phục vụ cách ly du khách có trả phí với mức phí dao động từ 600 đến 800 nghìn đồng/ngày, ngoài ra còn hỗ trợ giảm giá dịch vụ ăn uống để chia sẻ với du khách trong mùa dịch bệnh.

Ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, về cơ bản thì số lượng phòng đã đảm bảo để phục vụ cho các trường hợp có nhu cầu cách ly tại khách sạn. Hiện cũng có nhiều khách sạn cho biết sẵn sàng nhận khách cách ly để phục vụ tuy nhiên họ cần dự báo con số chi tiết về số khách cách ly để tính toán nguồn lực hợp lý.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An chia sẻ: “Dù phải tiến hành cách ly hàng trăm du khách quốc tế từ đầu mùa dịch đến nay nhưng hầu hết đều rất hài lòng và cảm thông với địa phương. Ngoài 14 ngày cách ly theo đúng quy định, thời gian qua khu lưu trú Hội An Beach Resort đã linh động giải quyết cho một số du khách lưu trú miễn phí thêm một đêm để chờ vé máy bay về nước bởi các chuyến bay bị hạn chế, khiến họ rất cảm kích”.

Từ khi dịch Covid-19 bắt đầu ảnh hưởng đến nay, tình trạng kỳ thị du khách đến từ vùng dịch hầu như không xảy ra tại Hội An, điều này giúp thương hiệu du lịch của Hội An thêm lan tỏa đến bạn bè quốc tế.

Ấn tượng đẹp từ du khách

Không may đến Hội An giữa mùa dịch Covid-19, hai du khách người Ba Lan đã phải chấp nhận thực hiện cách ly theo quy định. Ngày rời đi (20.3), bà Joanna Zytkowska đã để lại một bức thư bằng tiếng Việt hết sức xúc động với nội dung cảm ơn về những ngày được tiếp đãi tử tế trong khu cách ly. Trong bức thư của mình bà Joanna Zytkowska có để lại lời hẹn: “Chúng tôi chắc chắn một ngày nào đó sẽ quay lại Hội An để hoàn thành hành trình còn dang dở của mình”.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An thông tin thêm, bà Joanna Zytkowska là một cán bộ thành phố ở Lublin (Ba Lan), nơi đây cũng chính là quê hương của kiến trúc sư Kazik, người đóng vai trò rất quan trọng trong việc hồi sinh đô thị cổ Hội An, nên điều này càng lan tỏa ý nghĩa mạnh mẽ hơn về nhân tình thuần hậu của người Hội An, giúp người dân Lublin hiểu thêm về mối liên hệ giữa Hội An với kiến trúc sư Kazik.

Hẹn ngày quay lại phố cổ Hội An là lời nhắn gửi chung sau khi hoàn thành thời gian cách ly của nhiều du khách, trong đó có bà Maccari (người Pháp). “Tôi có mong ước là một lần đặt chân đến phố cổ Hội An trong đời và đó là điều tiếc nuối nhất của tôi với chuyến đi này dù đã ở rất gần phố cổ, nên chắc chắn tôi sẽ quay lại nơi này khi điều kiện thuận lợi”.

Còn bà Cristina Daus - Trưởng đoàn du khách Romania rời Hội An ngày 28.3 sau thời gian cách ly cũng để lại những chia sẻ về lòng cảm kích bởi sự tiếp đãi chu đáo của tổ công tác tại Hội An Beach Resort. Lá thư điện tử có đoạn: “Mọi vấn đề khúc mắc đều được nhân viên tại Hội An Beach Resort giải quyết nhanh chóng và trên hết là nụ cười luôn thường trực ẩn đằng sau lớp khẩu trang… Một lần nữa thay mặt cho đoàn khách, tôi cảm ơn các bạn vì mọi thứ”.

Có thể thấy, giữa đại dịch du lịch địa phương vẫn ghi được dấu ấn của mình theo cách riêng và tạo ấn tượng sâu sắc khiến du khách luôn muốn quay lại vùng đất này.