Hạn chế thiệt hại do dịch Covid-19: Nỗ lực của doanh nghiệp du lịch

Làm tốt công tác phòng chống dịch gắn với xây dựng kế hoạch thu hút khách là một trong những giải pháp trọng tâm của các doanh nghiệp du lịch Quảng Nam để vượt qua khó khăn trong đợt dịch bệnh Covid-19.

Xây dựng Hội An điểm đến an toàn sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua thời điểm khủng hoảng hiện nay. Ảnh: V.L

Tạo tâm lý an toàn

Sau hơn 2 tháng xuất hiện dịch bệnh Covid-19, dù lượng khách sụt giảm khoảng 20% nhưng Công ty TNHH Jack Tran Tours vẫn thường xuyên đón khách.

Theo ông Trần Văn Khoa – Giám đốc Công ty TNHH Jack Tran Tours, có được kết quả trên là do đơn vị luôn cố gắng mang đến sự yên tâm cho khách về điểm đến Hội An. Ngoài trang bị những dụng cụ bảo hộ như dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, vệ sinh ghe thuyền…, đơn vị cũng gia tăng dịch vụ cho tour tham quan như nâng chất lượng ăn uống, tặng quà lưu niệm, phục vụ khách bằng các loại xe chuyên chở tốt nhất.

“Khách châu Âu dường như không quan tâm nhiều đến dịch bệnh, họ vẫn vui vẻ bình thường, nên tôi nghĩ vấn đề tâm lý rất quan trọng” - ông Khoa nói.

Hầu như doanh nghiệp nào cũng nỗ lực thu hút khách để duy trì hoạt động; trong đó tạo tâm lý yên tâm cho khách luôn được chú trọng.

Ông Lê Thái Vũ – Chủ tịch Chi hội Lưu trú Quảng Nam cho rằng, chỉ cần mỗi doanh nghiệp nghĩ ra một cách truyền thông cho sản phẩm của mình thì có thể giúp du lịch Quảng Nam vượt qua khó khăn.

“Có nhiều giải pháp nếu được áp dụng sẽ tạo hiệu quả. Đơn cử, tại Làng lụa Hội An, đơn vị đang xây dựng gói dịch vụ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe miễn phí. Theo đó, nếu khách đến làng lụa nghỉ dưỡng sẽ được hưởng một gói sản phẩm chăm sóc sức khỏe đặc biệt; khách sẽ được trải nghiệm quy trình chăm sóc sức khỏe như đo thân nhiệt, bắt mạch theo kiểu dân gian, sapa, trị liệu… dù đây cũng là một hình thức kiểm tra y tế cho khách trong mùa dịch nhưng tôi nghĩ khách sẽ thấy dễ chịu và hài lòng khi sử dụng dịch vụ này” - ông Vũ chia sẻ.

Có thể nhận thấy, tâm lý sợ dịch bệnh là một trong những rào cản khiến nhiều khách e ngại du lịch đến Hội An. Vì vậy, việc tăng cường quảng bá điểm đến an toàn đóng vai trò rất quan trọng.

Theo ông Trần Thái Do – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Á Đông Villas (chủ đầu tư khách sạn Silk Sense Hội An), dù tình hình hiện nay chưa cải thiện nhiều nhưng với các giải pháp, hình ảnh Hội An được thông tin rộng rãi thời gian qua, đặc biệt bức thư ngỏ của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cam kết về Quảng Nam an toàn với dịch bệnh sẽ hứa hẹn những tín hiệu lạc quan cho du lịch Quảng Nam hồi phục.

Xây dựng kế hoạch thu hút khách

Ngay từ khi xuất hiện dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp đã bắt tay vào xây dựng gói kích cầu thu hút khách. Tuy nhiên, ông Trần Thái Do cho rằng, đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời của doanh nghiệp, về lâu dài TP.Hội An và tỉnh nên triển khai các giải pháp mang tính căn cơ và thực tế với doanh nghiệp hơn.

“Đối với doanh nghiệp bây giờ có 2 vấn đề là làm sao số lượng khách nhiều hơn mà điều này thì phải làm đồng bộ và chờ chứ không thể có khách liền. Vấn đề thứ hai là xoay xở chi phí duy trì hoạt động hiện nay” - ông Do nói.

Ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam thừa nhận, dự báo qua tháng 3 lượng khách vẫn sẽ tiếp tục suy giảm, nỗi lo còn lớn hơn khi dịch rơi vào mùa cao điểm ở châu Âu, do đó nếu dịch kết thúc cũng đồng nghĩa mùa cao điểm của khách châu Âu đã qua.

Đơn vị đã làm việc với Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế nhằm kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay kích cầu và xây dựng thị trường khách thời gian tới. Mục tiêu ngắn hạn chủ yếu ưu tiên thị trường khách nội địa và khách gần như Đông Nam Á. Vì vậy, nhiệm vụ hiện nay của doanh nghiệp là vừa tập trung phòng chống dịch vừa xây dựng thị trường phù hợp nhằm có nguồn khách căn bản để doanh nghiệp có thể hoạt động.

Ngoài ra, hiệp hội cũng đang tập hợp ý kiến của doanh nghiệp về các vấn đề như đề nghị giãn thuế, giảm thuế VAT, giãn bảo hiểm, hạn chế thanh tra, kiểm tra trong giai đoạn hiện tại gửi Sở VH-TT&DL và UBND tỉnh...