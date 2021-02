Hội An bán vé tham quan trở lại

Ngày 21.2, nhằm ngày 10 tháng Giêng năm Tân Sửu, hoạt động bán vé tham quan phố cổ Hội An, làng gốm Thanh Hà và làng rau Trà Quế đã phục vụ trở lại.

Du khách đeo khẩu trang khi đến tham quan Hội An. Ảnh: L.H

Khai xuân đầu năm, Hội An tiếp tục áp dụng chương trình ưu đãi, giảm 50% giá vé đối với vé tham quan khu phố cổ, làng gốm Thanh Hà và làng rau Trà Quế. Cùng với đó, từ ngày mùng 4 tết, “Phố đi bộ và xe không động cơ” và “Phố đêm” đã được khôi phục với các hoạt động mang đậm màu sắc văn hóa dân gian, truyền thống như hô hát bài chòi, viết thư pháp ngày xuân…

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VHTT - TTTH Hội An cho biết: “Đây được xem như lời cảm ơn gửi đến tất cả du khách đã chọn Hội An làm điểm đến tham quan trong dịp tết vừa qua. Chúng tôi mong rằng, thời gian đến, bằng tình yêu Hội An, du khách luôn đồng hành với nhịp sống Hội An. TP.Hội An luôn nỗ lực xây dựng điểm đến thân thiện, an toàn, văn hóa, sinh thái phục vụ du khách”.

Trong những ngày đầu năm mới Tân Sửu, khá đông du khách, chủ yếu là khách trong nước, du khách trẻ đã về với Hội An du xuân và tham quan, du lịch. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, thành phố đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền cổ động trực quan lưu ý du khách đến Hội An tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch, nhất là việc đeo khẩu trang.

Cùng với đó, để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, Trung tâm VHTT - TTTH thành phố đã bố trí nhân viên hướng dẫn và kêu gọi, nhắc nhở du khách đeo khẩu trang, thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch trong suốt quá trình tham quan tại Hội An. Tại các quầy vé đều bố trí khẩu trang, nước sát khuẩn phục vụ miễn phí. Du khách nào đến Hội An mà chưa có khẩu trang đều được các nhân viên hướng dẫn mời vào sử dụng.

Du khách Đàm Linh, đến từ TP.Huế bày tỏ: “Năm mới vợ chồng tôi về Hội An du xuân, check-in, tham quan và vãn cảnh ở các hội quán, đình chùa, xin xăm cầu mong sức khỏe, tài lộc, bình an và hạnh phúc. Các hội quán, đình chùa Hội An có niên đại hàng trăm năm, cổ kính và linh thiêng. Chúng tôi đến đây đều mong nguyện được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, đặc biệt là cầu mong năm mới có tin vui, đón đứa con đầu lòng viên mãn”.