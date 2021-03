Hội An cần chuẩn bị tốt điều kiện đón khách quốc tế khi được phép

Chiều 15.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo TP.Hội An cùng các sở, ngành liên quan về việc đẩy mạnh phục hồi, phát triển du lịch nội địa và chuẩn bị dần các điều kiện đón khách quốc tế trong thời điểm phù hợp.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND TP.Hội An báo cáo tình hình thu hút khách du lịch từ đầu năm 2021, sự thay đổi của xu hướng du lịch sau dịch, chương trình phục hồi du lịch; đồng thời đề xuất hỗ trợ tài chính, chương trình kích cầu thu hút khách, xây dựng sản phẩm du lịch, hạ tầng du lịch... Đại diện Sở VH-TT&DL thông tin về các giải pháp chuẩn bị bước đầu nhằm nắm bắt cơ hội đón khách quốc tế một khi được các cơ quan có thẩm quyền của nước ta cho phép, trong đó tập trung nghiên cứu phương án đón khách tại các cơ sở lưu trú có không gian lớn, khép kín.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TP.Hội An để đẩy nhanh các chính sách hỗ trợ thành phố. Trước mắt, triển khai hiệu quả các chương trình kích cầu du lịch nội địa trong năm 2021; chuẩn bị sẵn sàng đủ các điều kiện an toàn đón khách quốc tế để khi Việt Nam mở cửa thì Hội An cũng như Quảng Nam sẽ tiếp cận ngay chứ không bị động.