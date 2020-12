Hội An chật vật phục hồi kinh tế du lịch

Là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng do tác động của dịch Covid-19, TP.Hội An đang chật vật tìm cách gượng dậy, phục hồi kinh tế du lịch tại đô thị di sản.

Tác động liên tục của dịch bệnh và thiên tai khiến ngành du lịch Hội An gần như “đóng băng” trong năm 2020. Ảnh: Q.T

Tạo động lực mới

Nhóm ngành du lịch - dịch vụ vài năm gần đây luôn chiếm hơn 70% cơ cấu kinh tế của Hội An, vì vậy năm 2020, khi hoạt động du lịch ngưng trệ, kinh tế địa phương rơi vào tình trạng ảm đạm. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm nông nghiệp vốn “nương” theo thị trường dịch vụ du lịch cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Thống kê cho thấy, các chỉ tiêu du lịch của Hội An đều sụt giảm mạnh và ở mức thấp nhất trong vòng hơn 10 năm qua. Trong đó, tổng lượt khách đến đô thị cổ này trong năm 2020 chỉ đạt hơn 923 nghìn lượt (giảm đến 84% so với năm 2019).

Theo báo cáo của UBND TP.Hội An, giá trị sản xuất theo giá hiện hành của Hội An năm 2020 đạt hơn 7,6 nghìn tỷ đồng (bằng 44,4% so với năm 2019). Tỷ trọng nhóm ngành du lịch - dịch vụ chỉ chiếm gần 45% so với 73% như kế hoạch. Công suất sử dụng phòng chỉ đạt chưa đến 15%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố ước đạt 1.129 tỷ đồng (chỉ đạt gần 45% so với kế hoạch).

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, đến nay tuy dịch bệnh được kiểm soát, hoạt động tham quan du lịch tại các điểm đến đã được tổ chức lại và thành phố cũng tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, gặp gỡ, đối thoại để tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức một số sản phẩm du lịch mới nhằm thu hút khách nội địa, nhưng lượng khách đến Hội An vẫn rất ít.

Một điểm sáng hiếm hoi trong năm 2020 của ngành du lịch địa phương là việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch cũng như chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng tại các điểm tham quan làng rau Trà Quế, làng mộc Kim Bồng. Tận dụng quãng thời gian hoạt động du lịch trầm lắng, các đơn vị chức năng của Hội An đã đẩy mạnh khảo sát, cho chủ trương phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại xã đảo Tân Hiệp, phường Cẩm Nam, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận Cù Lao Chàm là khu du lịch cấp tỉnh.

Dù nguồn thu ngân sách bị sụt giảm mạnh, nhưng việc bảo tồn, trùng tu di sản ở địa phương vẫn được quan tâm xúc tiến. Hội An đã tiến hành lập hồ sơ đầu tư dự án bảo tồn, phát huy di tích rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh, dự án tu bổ tôn tạo di tích Cây Thông Một, thông qua phương án tu bổ tôn tạo di tích Chùa Cầu và chuẩn bị đầu tư dự án phiên bản dãy phố cổ Hội An ở công viên Thanh Hóa nhân kỷ niệm 60 kết nghĩa giữa hai địa phương.

Cũng trong năm nay, Hội An tiếp tục phối hợp với Hiệp hội các đô thị Việt Nam và Liên đoàn đô thị Canada triển khai dự án “Tăng cường quản lý chất thải rắn đô thị nhằm giảm thiểu quá trình phát sinh khí thải gây biến đổi khí hậu ở Việt Nam”. Một thực trạng đáng quan tâm là tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại rác tại nguồn ở Hội An có xu hướng giảm.

Thích ứng để gượng dậy

Kịch bản “tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2021” với du lịch Hội An là điều đã được địa phương tính toán. Với nguồn lực có hạn, Hội An sẽ tập trung triển khai các sản phẩm du lịch có tính khả thi cao, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng du lịch di sản thông qua việc triển khai thử nghiệm đề án cải tiến phương thức bán vé tham quan khu phố cổ bằng hình thức số hóa, mở rộng phố đi bộ ra tuyến đường Phan Châu Trinh.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, để đáp ứng thị hiếu của khách nội địa, sắp tới Hội An sẽ cải tạo các điểm đến như khu phố cổ, làng rau Trà Quế, làng mộc Kim Bồng… theo hướng tăng cường tạo hình các điểm nhấn, điểm check-in, sắp xếp lại các view thơ mộng cũng như chỉn chu lại sự thân thiện, mến khách của người làm du lịch.

Để đảm bảo sự phát triển bền vững hơn trong tương lai, thành phố tiếp tục thực hiện di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào Cụm công nghiệp Thanh Hà, đồng thời kêu gọi đầu tư, thu hút doanh nghiệp đầu tư đảm bảo tiêu chí xanh, sạch với quy mô lớn nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách, giải quyết lao động tại chỗ.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, thời gian đến địa phương cũng sẽ triển khai mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn, mô hình liên kết theo chuỗi giá trị vào hoạt động sản xuất kinh doanh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trong đó sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ từ khu vực nông nghiệp Hội An.