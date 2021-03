Hội An chuẩn bị cho du lịch mùa hè

(QNO) - TP.Hội An đã và đang khởi động lại nhiều hoạt động, sự kiện để chuẩn bị cho du lịch mùa hè sắp đến.

Hội An tiếp tục đầu tư các sản phẩm phục vụ khách nội địa. Ảnh: QUỐC HẢI

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, nhất là khi dịch bệnh Covid-19 dần được kiểm soát ở hai đầu đất nước, mỗi ngày phố cổ Hội An càng đón đông du khách đến tham quan. Theo UBND TP.Hội An, trong 3 tháng đầu năm, Hội An đón gần 150 nghìn lượt khách, trong đó có gần 9.000 lượt khách mua vé tham quan.

Ông Bùi Anh Tuấn - du khách đến từ tỉnh Thái Bình chia sẻ: “Theo tôi, trước mắt Hội An cần tập trung triển khai các biện pháp phòng dịch theo đúng quy định, sau đó cần có cơ chế, biện pháp để thu hút du khách trở lại bằng những hành động cụ thể. Ví dụ như những chương trình giao lưu văn hóa hay chính sự gần gũi, chân tình của người Hội An chắc chắn sẽ thu hút du khách trở lại ngày một đông hơn”.

Còn với bà Phạm Thị Cẩm - du khách đến từ TP.Đà Nẵng thì Hội An luôn là điểm đến yêu thích của gia đình vào bất kỳ dịp nào. “Nhà tôi rất thích Hội An bởi vì đi Hội An lúc nào cũng thấy thảnh thơi và người dân Hội An thì thân thiện. Dù dịp hè hay bất cứ dịp nào, các con tôi từ Sài Gòn về Đà Nẵng là đi Hội An ngay” - bà Cẩm nói.

Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An cho biết, từ ngày 20.3 đến 1.5, tại Hội An diễn ra nhiều sự kiện văn hóa - nghệ thuật hấp dẫn như ngày Quốc tế Hạnh phúc, Đêm phố cổ, tắt điện hưởng ứng “Giờ Trái đất”, biểu diễn nghệ thuật thực cảnh “Hội An show”, đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Có một ngày như thế anh đi”… Từ ngày 9 đến 11.4, sự kiện “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam” cũng được tổ chức tại Hội An với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Với sự chung tay của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, Hội An đang tiếp tục đầu tư các sản phẩm du lịch như trình diễn thời trang “Dáng phố”, trình diễn thực cảnh “Đêm trăng Hoài Giang”… Du khách đến tham quan khu phố cổ, làng gốm Thanh Hà và làng rau Trà Quế cũng tiếp tục được giảm 50% giá vé.

Ông Nguyễn Phương Đông - Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An cho biết, trong điều kiện hiện nay, Hội An tập trung cho thị trường khách nội địa và chuẩn bị mọi điều kiện để phục vụ; tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có cũng như đầu tư xây dựng các sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm đặc trưng mang bản sắc văn hóa Hội An.

“Chúng tôi xây dựng các tour chuyên đề, ví dụ như tour du lịch tâm linh ở phố cổ, tour chăm sóc sức khỏe và tour chụp ảnh ở Hội An. Cùng với nhiệm vụ đảm bảo về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, thông qua các trang mạng xã hội, chúng tôi tiếp tục giới thiệu hình ảnh Hội An với du khách” - ông Nguyễn Phương Đông nói.