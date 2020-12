Hội An đón chào năm mới với nhiều sự kiện văn hóa giải trí hấp dẫn

(QNO) - Chiều tối 22.12, Trung tâm VHTT&TTTH thành phố Hội An phối hợp cùng cộng đồng doanh nghiệp Hội An tổ chức giới thiệu chương trình Hội tết Tân Sửu 2021.

Hội An sẽ làm mới lại các sản phẩm du lịch để thu hút khách.

Với chủ đề “Thức giấc và xông đất Hội An” mừng năm mới Tân Sửu 2021, hơn 20 chương trình văn hóa, nghệ thuật sẽ được tổ chức từ nay đến sau tết âm lịch như con đường nghệ thuật, ẩm thực “Sắc màu hội tụ”, Chợ tết xưa, Ngày hội bánh tét, Gióng chuông chiêng trống…

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ phố đêm cũng được làm mới như trình diễn hoạt cảnh “Trang phục Hội An – Ký ức thời gian”, trình diễn trang phục áo dài “Dáng phố”, trình diễn thực cảnh “Hội nhập – thắp sáng Hội An”…

Đặc biệt, dịp này nhóm doanh nghiệp lưu trú Hội An cũng sẽ tung ra gói kích cầu mang tên “Xông đất đầu năm” dành cho 1.000 khách hàng đầu tiên xông đất Hội An trong 3 ngày mùng 1, 2và 3 tết. Theo đó, với mức giá lì xì 500 nghìn đồng, du khách sẽ được hưởng dịch vụ của chuỗi khách sạn 4 - 5 sao bao gồm: 1 phòng nghỉ đêm, ăn sáng, vé tham quan phố cổ cùng nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật ẩm thực đặc sắc khác.

Du khách chec-in bên các gánh đèn lồng doanh nghiệp trao tặng TP.Hội An

Theo bà Trương Thị Ngọc Cẩm – Giám đốc Trung tâm VHTT&TTTH thành phố Hội An, trong tình hình thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động du lịch như hiện nay, doanh nghiệp và Nhà nước đều ngồi chung trên một con thuyền nên tất cả phải chung sức đồng lòng sớm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường bằng những sản phẩm hấp dẫn thông qua việc làm mới các hoạt động phố đêm để Hội An bừng sáng, quyến rũ, mở ra những kỳ vọng sáng sủa cho du lịch Hội An trong năm 2021.

Dịp này các doanh nghiệp Hội An cũng trao tặng cho Trung tâm VHTT&TTTH thành phố Hội An 10 cặp gánh đèn lồng trang trí và tạo điểm check-in cho phố cổ.