Hội An hủy các sự kiện tập trung đông người dịp lễ 30.4 và 1.5

(QNO) - Một số sự kiện văn hóa - nghệ thuật trong chương trình kích cầu du lịch dự kiến tổ chức tại Hội An trong dịp lễ 30.4 và 1.5 sẽ bị hủy để phòng dịch Covid-19.

Du khách đeo khẩu trang khi tham quan du lịch Cù Lao Chàm. Ảnh: KHÁNH LINH

Tối 28.4, ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thành phố đã kích hoạt lại Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố và các xã, phường; tiếp tục thực hiện khuyến cáo 5K; đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách đeo khẩu trang khi tham quan du lịch; xây dựng lại các tổ giám sát cộng đồng; rà soát, chuẩn bị các khu cách ly...

Đặc biệt, dừng tổ chức các sự kiện, lễ hội lớn tập trung đông người trong những ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Cụ thể, hủy hai sự kiện nghệ thuật lớn gồm “Di sản vượt thời gian - Đêm nhạc Trịnh Công Sơn”, lễ hội “Âm nhạc và ẩm thực biển An Bàng”. Riêng giải chạy Hội An Discovery Marathon đang chờ quyết định của Sở VH-TT&DL, vì đây là giải do tỉnh tổ chức.

Dừng tổ chức lễ hội “Âm nhạc và ẩm thực biển An Bàng”. Ảnh: KHÁNH LINH

Tuy nhiên, theo ông Lanh, nếu làm tốt công tác vệ sinh dịch tễ thì giải chạy Hội An Discovery Marathon vẫn có thể diễn ra vì không tập trung nhiều người; vận động viên chạy theo tốp, khoảng cách xa. Chưa kể, trước và sau khi chạy vận động viên đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang...

“Tất cả quy trình phòng chống dịch đã được thành phố phổ biến, tuyên truyền từ trước, người dân và cơ sở đón khách đều đã nắm rõ, bây giờ chỉ kích hoạt lại. Đồng thời tăng cường hướng dẫn, nhắc nhở du khách giữ khoảng cách, đeo khẩu trang khi tham quan phố cổ…” - ông Lanh nói.



Hoạt động, sự kiện du lịch đông người sẽ bị hủy trong dịp lễ 30.4 và 1.5. Ảnh: KHÁNH LINH

Dự kiến, trong dịp lễ 30.4 và 1.5, khoảng 10 nghìn du khách đổ về Hội An tham quan, nghỉ dưỡng.