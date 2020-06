Hội An khôi phục hoạt động tham quan, hướng dẫn

Từ ngày 1.6, TP.Hội An chính thức tổ chức trở lại các hoạt động hướng dẫn, tham quan khu phố cổ Hội An, các làng nghề gốm Thanh Hà và làng rau Trà Quế.

Hội An đã khôi phục hoạt động tham quan, hướng dẫn. Ảnh: LÊ HIỀN

Sáng 1.6, có 8/11 quầy vé trong khu phố cổ mở cửa trở lại sau thời gian dài nghỉ chống dịch Covid-19. Trong buổi sáng đầu tiên, dù lượng khách mua vé tham quan chưa nhiều, nhưng nhân viên bán vé, kiểm soát viên và hướng dẫn viên của Trung tâm VH-TT và truyền thanh - truyền hình thành phố (gọi tắt là Trung tâm VH-TT) cho biết rất vui và phấn khởi khi các hoạt động được khôi phục. Trong đợt này, thành phố và cộng đồng doanh nghiệp áp dụng các chính sách kích cầu du lịch, đây là cơ hội để du khách trong nước có thể chọn Hội An làm điểm đến.

Nữ hướng dẫn viên Nguyễn Thị Vui nói: “Ngày hôm nay trở lại với công việc, chúng tôi rất vui mừng. Chúng tôi mong muốn được giới thiệu sâu, kỹ hơn cho tất cả du khách đến Hội An trong thời điểm này hiểu về giá trị điểm đến Hội An. Hiện nay, Hội An cũng đang có những chương trình kích cầu du lịch nội địa, mong rằng người Việt Nam mình có cơ hội đi du lịch tốt hơn, để khám phá về Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An”.

Cùng với việc đưa vào hoạt động phố đi bộ và các điểm tham quan, kể từ ngày 1.6, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc cũng được Trung tâm VH-TT thành phố tổ chức trong khu phố cổ. Có thể kể đến là các hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian đặc sắc, mang đậm giá trị văn hóa như nghệ thuật bài chòi, cùng các các trò chơi dân gian truyền thống bịt mắt đập nồi, bịt mắt đánh trống, ném vòng cổ chai… Cùng với đó là các hoạt động trong khuôn khổ “Không gian văn hóa Hội An - Nhật Bản” như trình diễn trà đạo, dịch vụ xe cổ và mặc trang phục Việt Nam - Nhật Bản, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu các giá trị văn hóa, chụp hình lưu niệm của du khách.

Tiếp theo các hoạt động khởi đầu này, vào các ngày trong tuần, Trung tâm VH-TT Hội An cũng sẽ lần lượt tổ chức nhiều hoạt động như trải nghiệm làm lồng đèn, hoa đăng, trình diễn đàn piano, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, chương trình nghệ thuật dân ca và múa dân gian, biểu diễn nghệ thuật cổ truyền, trình diễn “Trang phục Hội An - Ký tức thời gian” và các hoạt động mới như vẽ mặt nạ gốm… Tất cả hoạt động này đều được chuẩn bị chỉn chu, công phu, nhằm mang đến cho du khách những cảm nhận và trải nghiệm thú vị về Hội An.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VH-TT thành phố cho biết: “Các hoạt động của trung tâm hiện nay bổ trợ hết sức quan trọng để tạo sản phẩm du lịch thu hút khách. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ giữa các hoạt động văn hóa nghệ thuật, với quảng bá du lịch, xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư. Sau dịch bệnh đã có kế hoạch chung của toàn thành phố. Trước mắt các hoạt động nhằm phục vụ thị trường khách nội địa”.