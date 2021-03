Hội An là điểm đến hàng đầu cho ẩm thực truyền thống

(QNO) - Theo booking.com, Hội An là một trong những địa điểm ẩm thực hấp dẫn được du khách Việt đánh giá cao, nhất là ẩm thực truyền thống.

Những điểm đến trong nước được du khách Việt Nam đánh giá cao cho các phong cách ẩm thực. Ảnh: C.N

Du khách Việt Nam đánh giá Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh là những điểm đến hàng đầu cho các món ăn truyền thống, ẩm thực đường phố và những nơi mua sắm thực phẩm.

Đà Nẵng, Vũng Tàu, Nha Trang, Phú Quốc, Mũi Né là những nơi được đề xuất nhiều nhất để ăn hải sản. Đà Lạt và TP.Hồ Chí Minh được đánh giá cao về những món ăn tốt cho sức khỏe.

Đà Nẵng, Hội An, Huế - 3 thành phố của miền Trung được đánh giá là điểm đến hàng đầu cho ẩm thực địa phương.

Đứng sau Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh trong danh sách những điểm đến hàng đầu về ẩm thực đường phố là Đà Nẵng, Hội An và Nha Trang.

Ẩm thực địa phương ở Hội An và Huế là những điểm đến với nền ẩm thực đậm chất khẩu vị địa phương được du khách Việt Nam ưa chuộng hàng đầu trên booking.com. Trong đó, phố cổ Hội An là điển hình tiêu biểu về một cảng thị châu Á truyền thống được bảo tồn gần như nguyên vẹn, nơi có cơm gà Hội An, cao lầu và bánh bao bánh vạc - bánh bông hồng trắng độc đáo của ẩm thực xứ Quảng.

Những du khách vừa muốn du lịch khám phá vừa muốn trải nghiệm ẩm thực địa phương không thể bỏ qua cung đường Đà Nẵng - Huế - Hội An, nơi gắn liền với nền ẩm thực địa phương được yêu thích nhất.

Nghiên cứu tương lai của du lịch do booking.com thực hiện cho thấy, 53% du khách Việt Nam thích được thưởng thức ẩm thực địa phương khi đi du lịch, với 45% muốn đi ăn ngoài thường xuyên hơn với số tiền họ tiết kiệm được nhờ không đi du lịch ở nước ngoài vì các hạn chế biên giới.