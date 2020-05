Hội An miễn, giảm vé tham quan cho khách du lịch nội địa

(QNO) - Để hưởng ứng và tham gia gói kích cầu của ngành du lịch Quảng Nam, sớm phục hồi hoạt động du lịch sau dịch bệnh Covid-19, UBND TP.Hội An vừa quyết định miễn, giảm vé tham quan đối với khách du lịch Việt Nam, bắt đầu từ ngày 1.6.

Khách du lịch nội địa nhận nhiều ưu đãi khi đến Hội An trong dịp này. Ảnh: Q.T

Hội An sẽ miễn vé tham quan khu phố cổ, Cù Lao Chàm, rừng dừa Bảy Mẫu (xã Cẩm Thanh), làng rau Trà Quế (xã Cẩm Hà) cho các bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng làm việc tại các cơ sở y tế tuyến đầu chống dịch, thời gian kéo dài từ ngày 1.6 đến 31.12.2020.

Miễn vé tham quan tại khu phố cổ dành cho khách lưu trú tại Hội An; thực hiện mua 2 vé tặng 1 vé đối với khách nội địa mua vé tham quan khu phố cổ, Cù Lao Chàm, rừng dừa Bảy Mẫu từ 1.6 đến 30.9.2020.

UBND TP.Hội An cũng thống nhất phát động chương trình và gói kích cầu dành cho nhân dân Hội An với tên gọi "Người Hội An đi du lịch Hội An"; giao Phòng VH-TT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.