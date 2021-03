“Hội An show” chưa như mong đợi (clip)

(QNO) - Sau nhiều ngày dàn dựng, chương trình thực cảnh “Hội An show” chính thức được công diễn tối 28.3 tại TP.Hội An. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Hoạt cảnh chiến đấu với thủy quái gây ấn tượng cho người xem. Ảnh: L.T

Với các phân đoạn như truyền thuyết Chùa Cầu, Hội quê, Hồi ức thương cảng Hội An, Vũ khúc Tây Ban Nha, Về làng, Hồi ức Chùa Cầu, Tình xưa phố cổ, Tình ca Hội An… và kết thúc bằng câu chuyện Lụa, “Hội An show” là câu chuyện về lịch sử phố Hội. Thông qua đó du khách sẽ hiểu thêm một Hội An theo những bước chân thời gian của lịch sử, hiểu thêm ý chí và sự kiên trung của người dân phố Hội; đồng thời tri ân về người và đất nơi đây: thủy chung, chịu đựng, vươn lên và sáng tạo, bắt nhịp với cuộc sống mới, biết cách xây dựng Hội An trở thành trung tâm du lịch của cả nước và thế giới.

Phân đoạn về chợ rau Trà Quế. Ảnh: L.T

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, qua chương trình sẽ giúp khán giả cảm nhận thêm về những giá trị quý báu từ chiều sâu, bề dày di sản văn hóa và con người Hội An cũng như Quảng Nam trong mạch nguồn, dòng chảy của lịch sử dân tộc. Đặc biệt cảm nhận những tình cảm trân quý mà bạn bè khắp nơi đã dành cho Hội An, thể hiện qua tài năng, tâm huyết, sự dẻo dai và thấu hiểu, sẻ chia với mảnh đất này. ““Hội An show” mong muốn gửi một thông điệp: chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách bằng khát vọng và quyết tâm để Hội An mãi là nơi hội tụ bình an” - ông Lanh nói.

Trong hơn 90 phút diễn ra chương trình, khán giả dường như cũng đã cảm nhận được những thông điệp, nội dung show diễn muốn chuyển tải. Từ trận đánh thủy quái Chùa Cầu, phiên chợ quê với những gánh rau Trà Quế, dòng sông lụa với câu chuyện Bà chúa Tằm Tang… tất cả hòa quyện, đan xen tạo nên câu chuyện phố Hội lung linh, nhiều màu sắc ấn tượng.

Hô hát bài chòi trên sông Hoài. Ảnh: L.T

Tuy nhiên, “Hội An show” cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía khán giả như chưa lột tả được sự sầm uất của thương cảng Hội An xưa; thời lượng chương trình quá dài, một số tình tiết rề rà không cần thiết dễ gây nhàm chán... Bà Nguyễn Phương Anh - du khách đến từ TP.Đà Nẵng cho rằng, dù show diễn hay, lạ nhưng do lời thoại nhiều, ít điểm nhấn khiến người xem không hào hứng, nếu cắt gọt gọn gàng thì sức hấp dẫn, lôi cuốn sẽ cao hơn. “Tôi thấy show diễn chỉ hay phần đầu, nhất là đoạn đánh nhau với thủy quái và bài chòi trên sông, còn mấy phần sau dài dòng quá” - bà Anh nhận xét.

Thậm chí, một số ý kiến tỏ vẻ khó chịu khi diễn viên và người dẫn chương trình nói giọng Bắc trong một show diễn về Hội An, điều này ít nhiều làm mất đi tính chân thực và gần gũi của chương trình, kể cả xa lạ và “không thật” với người Hội An.

Một số phân đoạn nội dung còn dài dòng, lời thoại nhiều gây nhàm chán cho người xem. Ảnh: L.T

Ông Nguyễn Quang Vinh - Tổng đạo diễn chương trình khẳng định, “Hội An show” đã thành công về nhiều phương diện. E-kip đã làm được những việc trong một thời điểm tưởng như không thể. Trước đó, theo kế hoạch dự kiến, “Hội An show” sẽ công diễn trước Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhưng do dịch Covid-19 bùng phát đã phải dừng lại đến hôm nay.

Clip công diễn “Hội An show”:

Your browser does not support the video tag.

Còn ông Nguyễn Văn Lanh cho biết thêm: “Vẫn còn nhiều vấn đề cần trao đổi, rút ra sau khi “Hội An show” được công diễn. Chúng tôi cũng đã nhiều lần góp ý với tổng đạo diễn nhưng việc chỉnh sửa vẫn chưa như mong muốn. Dù sao trước mắt cũng nên chúc mừng cho “Hội An show” công diễn thành công. Mọi việc sẽ tiếp tục được trao đổi, chỉnh sửa cho phù hợp sau này nếu thành phố tiếp nhận show diễn như là một sản phẩm du lịch”.