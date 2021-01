“Hội An show - Tri ân” sẽ là dấu ấn du lịch Hội An

(QNO) - Đây là khẳng định của nhà văn Nguyễn Quang Vinh - Tổng đạo diễn tại buổi họp báo giới thiệu chương trình vào chiều 21.1 tại TP.Hội An.

Họp báo giới thiệu “Hội An show - Tri ân”. Ảnh: LINH TUẤN

Theo đạo diễn Nguyễn Quang Vinh, “Hội An show - Tri ân” chỉ là một lát cắt văn hóa của vùng đất Hội An gắn với những câu chuyện từ lụa tơ tằm đến bài chòi, văn hóa Chăm… Trong đó, tập trung vào 3 điểm nhấn: tái hiện một phần thương cảng Hội An thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20; tái hiện cuộc chiến giữa người dân và thủy quái dựa trên sự tích Chùa Cầu; tương tác giữa khán giả với show diễn.

Tính chân thực trong “Hội An show - Tri ân” được đề cao và chăm chút cẩn trọng từ diễn viên, đạo cụ đến bối cảnh, nhịp sống xung quanh sân khấu… “Đây không phải là chương trình sắp đặt mà nó diễn ra như cuộc sống Hội An vốn như thế. Kể cả việc tuyển chọn 15 diễn viên múa đội bình gốm cũng phải là người Chăm, bình gốm thật chứ không phải trình diễn. Tôi tin rằng show diễn sẽ để lại dấu ấn cho du lịch Hội An” - đạo diễn Nguyễn Quang Vinh nói.

Chương trình có sự tham gia của khoảng 150 diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng, bao gồm 30 diễn viên người nước ngoài đóng vai thương nhân, khách du lịch. Dự kiến, ngày 25.1 diễn viên bắt đầu tập luyện liên tục (ngày 3 buổi), ngày 29.1 tổng duyệt trước khi biểu diễn tối 30.1 tại sân khấu Chùa Cầu ra đến sông Hoài.

Show diễn tái hiện thương cảng Hội An xưa nhằm tạo ra một sản phẩm du lịch mới lạ. Ảnh: LINH TUẤN

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, khi thành phố gửi văn bản đề xuất, xin ý kiến triển khai “Hội An show - Tri ân”, Sở VH-TT&DL và UBND tỉnh đều nhanh chóng đồng ý; đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để thực hiện chương trình bởi nhận thấy những giá trị show diễn sẽ chuyển tải và mang lại cho người dân, du khách. “Sản phẩm sẽ được diễn ra thường xuyên trong phố cổ dịp cuối tuần, qua đó góp phần làm mới điểm đến Hội An” - ông Lanh chia sẻ.

“Hội An show - Tri ân” là chương trình hợp tác của Đài Tiếng nói Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam và UBND TP.Hội An, kinh phí đầu tư khoảng 5 tỷ đồng.