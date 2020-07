Hội An tạm dừng đón khách lưu trú

(QNO) - Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hội An, tất cả cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố tạm dừng đón khách từ 20 giờ 30 ngày 27.7 cho đến khi có thông báo mới.

Các cơ sở lưu trú ở Hội An tạm dừng đón khách từ tối 27.7. Ảnh: Q.T

Đối với những trường hợp đã đến lưu trú trước thời điểm 20 giờ 30 ngày 27.7 thì phải tiến hành khai báo y tế theo quy định. Riêng du khách đến từ TP.Đà Nẵng và những vùng có dịch khác phải áp dụng cách ly y tế tại chỗ và báo cáo đơn vị chức năng.

Đối với hộ gia đình có người từ ngoài TP.Hội An đến lưu trú phải báo cáo tạm trú cho công an địa phương. Trong đó, với những trường hợp người đến từ Đà Nẵng và những vùng có dịch khác phải áp dụng ngay cách ly y tế tại chỗ và báo cho UBND, công an xã, phường.

Nếu cơ sở lưu trú đón khách từ vùng có dịch đến sau 20 giờ 30 ngày 27.7 thì ngoài việc bị xử lý vi phạm hành chính, chủ lưu trú sẽ trả chi phí đối với các trường hợp phải bắt buộc cách ly tập trung.

Hội An thưa vắng khách vì dịch. Ảnh: V.L

Đến chiều tối 27.7, công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Hội An tiếp tục diễn ra khẩn trương. Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, phương án chốt chặn các cửa ngõ ra vào Hội An vẫn chưa được tính tới, vì 0 giờ ngày 28.7 Đà Nẵng đã thực hiện giãn cách xã hội nên khách cũng sẽ không vào Hội An; chưa kể muốn chốt chặn phải có ý kiến của tỉnh.

“Đợt trước dịch bệnh chủ yếu phát xuất từ du khách nên việc ngăn chặn rất nhanh, nhưng bây giờ dịch lây lan ra cộng đồng nên tính chất nghiêm trọng khác hoàn toàn. Do đó, lo nhất hiện nay không phải là lượng khách còn lưu trú lại Hội An bao nhiêu mà là cộng đồng người dân ra vào Đà Nẵng vì số này khá nhiều” - ông Lanh chia sẻ.