Hội An thu hút khách du lịch bằng các sự kiện văn hóa, nghệ thuật

(QNO) - Từ ngày 20.3 đến 1.5 tại TP.Hội An sẽ diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn nhằm khởi động mùa du lịch hè 2021 an toàn, hấp dẫn.

Hội An show hứa hẹn thành điểm nhấn thu hút khách trong thời gian tới

Theo đó, sẽ diễn ra các chương trình, hoạt động như hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc (20.3); tổ chức “Đêm phố cổ Hội An” (26.3); tắt điện hưởng ứng “Giờ Trái đất” (27.3). Đặc biệt chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh “Hội An show” lần đầu tiên tái hiện thương cảng Hội An xưa với những câu chuyện truyền thuyết về sự tích Chùa Cầu (28.3). Đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với chủ đề “Có một ngày như thế anh đi” do ca sĩ Ánh Tuyết cùng các ca sĩ nổi tiếng KyoYork, Tấn Đạo, Phi Thúy Hạnh, Quỳnh Lan… biểu diễn (1.4).

Ngoài ra, Đại sứ quán Hàn Quốc, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc cũng sẽ phối hợp với tỉnh Quảng Nam, TP.Hội An tổ chức sự kiện “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam” với nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn (diễn ra từ ngày 9-11.4).

Theo bà Trương Thị Ngọc Cẩm – Giám đốc Trung tâm VHTT&TT-TH TP.Hội An, với sự chung tay, góp sức của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, Hội An tiếp tục làm mới mình qua các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn như chương trình trình diễn thời trang “Dáng phố”, trình diễn thực cảnh “Đêm trăng Hoài Giang”… hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ, qua đó từng bước phục hồi ngành du lịch, chứng minh với bạn bè trong nước và quốc tế thành phố Hội An vẫn đang phát triển và nỗ lực vươn lên trong dịch bệnh, thiên tai.

Nhằm đảm bảo mục tiêu xây dựng Hội An điểm đến thân thiện, an toàn, công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định 5K cũng được thành phố đưa lên hàng đầu, tại các quầy vé, các điểm tham quan đều bố trí nhân viên đeo khẩu trang, phục vụ nước sát khuẩn cho du khách.

“Du khách khi đến tham quan Hội An cần phải mua vé tham quan để góp phần cùng thành phố bảo tồn và phát huy của giá trị di sản. Chúng tôi vẫn tiếp tục áp dụng chương trình giảm 50% giá vé đối với du khách khi đến tham quan khu phố cổ, làng gốm Thanh Hà và làng rau Trà Quế” - bà Cẩm cho biết.

Hội An sẽ thu hút khách bằng các sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, mỗi ngày Hội An đón hàng nghìn lượt khách tham quan, các hoạt động du lịch từng bước được phục hồi.

Theo thống kê, quý I.2021, thành phố đón khoảng 146.375 lượt khách (trong đó có 8.420 lượt khách mua vé tham quan). Năm 2021 dự báo còn tiếp tục khó khăn, nhưng với nỗ lực từ trung ương đến địa phương, đặc biệt với nhiều chương trình, sự kiện hấp dẫn được tổ chức hứa hẹn sẽ giúp du lịch Hội An nhanh chóng phục hồi, phát triển.