Hội chợ du lịch trực tuyến Quảng Nam lần thứ nhất diễn ra vào ngày 2.11 tới đây là một động thái cho thấy nỗ lực vực dậy hoạt động du lịch địa phương và cũng là một bước chuyển mình để thích ứng với ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19.

Lễ hội biển An Bàng sẽ tiếp tục được nâng cấp trong thời gian tới để thu hút du khách. Ảnh: Q.T

Dịch bệnh Covid-19 tác động từ đầu năm đã khiến các hoạt động xúc tiến, quảng bá của ngành du lịch Quảng Nam hầu như ngưng trệ. Để thổi một luồng sinh khí mới cho du lịch địa phương nhất là trong bối cảnh Diễn đàn hợp tác phát triển du lịch giữa Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh với Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 tới đây, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam sẽ tổ chức hội chợ du lịch trực tuyến - một hình thức còn khá mới mẻ với ngành du lịch nước ta.

Theo ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, hội chợ sẽ là nơi gặp gỡ, tương tác, mua bán, giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng tại Quảng Nam đến các công ty du lịch nội địa và lữ hành quốc tế tại Việt Nam. Bên cạnh đó, đây là kênh giới thiệu sản phẩm du lịch địa phương đầy đủ, thường xuyên, liên tục với đối tác trong, ngoài nước thời gian tới.

Khoảng 10 sản phẩm du lịch đặc thù, ấn tượng của Quảng Nam sẽ được giới thiệu rộng rãi đến đối tác tại hội chợ này. Đây là các sản phẩm đều đã ít nhiều định vị được thương hiệu đến du khách đồng thời đã và đang có sự điều chỉnh, cải tiến theo thời gian để tạo sức hút phục vụ nhu cầu của khách du lịch trong bối cảnh mới. Đó là các nhóm sản phẩm quần thể du lịch lưu trú, giải trí cao cấp Nam Hội An; show diễn thực cảnh lớn nhất Việt Nam; sản phẩm nghỉ dưỡng xanh; tour xe điện tại Hội An; tour xe máy với nhiều khám phá mới lạ; hệ thống nhà hàng sự kiện tại biển An Bàng.

Bà Vũ Thị Phương - Tổng Giám đốc Gami Hospitality, đơn vị vận hành Công viên Ấn tượng Hội An chia sẻ, qua mỗi tháng sản phẩm của chúng tôi đều có sự thay đổi để du khách không nhàm chán, nhất là với du khách nội địa luôn mong muốn tìm kiếm sự mới mẻ trong mỗi chuyến đi.

Ông Nguyễn Sơn Thủy - Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Quảng Nam thông tin, dự kiến sẽ có khoảng 500 thành viên tham gia sự kiện. Người mua, người bán sẽ trực tiếp trao đổi tại diễn đàn và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam sẽ tiếp tục tổ chức hội chợ này trong thời gian đến.

Thích ứng với dịch bệnh

Hội chợ du lịch trực tuyến Quảng Nam lần thứ nhất ra đời phần lớn chính từ tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19 khiến mọi giao thương, tương tác trực tiếp trong ngành du lịch bị gián đoạn. Trước đó, vào tháng 8 và tháng 9.2020, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cũng đã triển khai chuỗi chương trình livestream “Giữ lửa nghề” với sự tham gia của nhiều chuyên gia uy tín để cung cấp kiến thức, tiếp thêm động lực cho người lao động gắn bó với nghề trong quãng thời gian khó khăn này.

Ông Phan Xuân Thanh cho rằng, hiện nay xu hướng tham gia hội chợ du lịch trong nước cũng như quốc tế đã thay đổi rất nhiều, vì vậy chúng ta nên tập trung mở rộng phát triển vào kênh online. Không chỉ ở vấn đề quảng bá, xúc tiến mà còn ở các mảng khác như quản lý du lịch, bán vé tham quan, điều này vừa tiết kiệm nguồn lực vừa nâng cao hiệu quả thu được.

Phân tích về sự cần thiết của công nghệ đến ngành du lịch, ông Lý Đình Quân - Giám đốc Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn cho hay, chúng ta có thể hình dung cuộc cách mạng 4.0 thực chất là sử dụng các công cụ, công nghệ mới chuyên sâu tập trung vào mạng lưới lưu trữ đám mây, trí tuệ nhân tạo, blockchain, big data. Cách của nó làm việc là cập nhật dữ liệu lên nền tảng số sau đó phân tích đưa ra định hướng, tối ưu hóa giá trị phục vụ con người.

“Bản thân công nghệ cũng phục vụ rất hữu hiệu cho du lịch xanh. Bởi hầu hết là mô hình kinh doanh sử dụng trí tuệ, khai thác tài nguyên bản địa và rất cần công nghệ để kết nối hữu hiệu các nguồn lực” - ông Lý Đình Quân nói.

Với nhóm giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Chương trình phát triển du lịch 2021 - 2025 Quảng Nam, Sở VH-TT&DL cũng khuyến khích doanh nghiệp xây dựng, hoàn thiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh và marketing du lịch, trong đó tăng cường thực thi công cụ online marketing và e-commerce (thương mại điện tử).

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL, thời gian tới ngành du lịch cũng sẽ triển khai kế hoạch phần mềm du lịch thông minh; hệ thống quản lý điểm đến hỗ trợ quản lý lữ hành, lưu trú du lịch; thẻ du lịch đa năng; phần mềm thuyết minh du lịch tự động cũng như một số sản phẩm công nghệ liên quan khác.