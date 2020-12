Hội thảo trực tuyến giới thiệu du lịch 3 tỉnh miền Trung với JATA

(QNO) - Hơn 683 lượt đăng ký tham dự hội thảo du lịch trực tuyến với chủ đề “Đà Nẵng - trung tâm di sản miền Trung Việt Nam, điểm đến an toàn, hấp dẫn 2021” do Sở Du lịch TP.Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Du lịch Nhật Bản (JATA) tổ chức vào ngày 15.12.2020.

Hội thảo nằm trong chuỗi hội thảo trực tuyến về các điểm đến JOTC Destination Webinar Series do Hiệp hội Du lịch Nhật Bản (JATA) tổ chức trong tháng 11 và 12 năm 2020. Sự kiện JOTC Destination Webinar Series đã thu hút 37 điểm đến toàn cầu tham gia và hơn 23.600 lượt đăng ký theo dõi.

Lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng tặng quà lưu niệm cho ông Yakabe Yoshinori, Trưởng đại diện Văn phòng lãnh sự Nhật tại Đà Nẵng. Ảnh Q.L

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.Đà Nẵng chủ trì hội thảo tại điểm cầu Đà Nẵng cho biết: “Trong bối cảnh Covid-19, Hiệp hội Du lịch Nhật Bản đã tổ chức thành công Hội chợ trực tuyến JOTM, tiếp theo đó là chuỗi hội thảo trực tuyến JOTC thu hút được sự tham gia của nhiều điểm đến và đối tác lữ hành. Đây là cơ hội tốt để giới thiệu 3 địa phương: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam đến công chúng Nhật Bản, nhất là các nhà lữ hành, các nhà nghiên cứu, hoạt động du lịch là đối tác thường xuyên của JATA”.

Ông Yakabe Yoshinori, Trưởng đại diện Văn phòng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng chia sẻ: đối với Nhật Bản, Đà Nẵng đang ngày càng trở nên quan trọng hơn trong chính sách ngoại giao “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở” trong đó có vai trò “liên kết giữa các nước ASEAN”. Cụ thể Đà Nẵng - Việt Nam nối liền Yangon - Myamar qua “Hành lang kinh tế Đông Tây” và “Hành lang kinh tế phía Nam” nối liền TP.HCM với Dawei đang nhận được sự quan tâm lớn. Riêng về lĩnh vực kinh tế, số lượng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Đà Nẵng và 2 tỉnh lân cận đã tăng lên gấp đôi trong vòng 5 năm qua. Ở thời điểm hiện tại, có khoảng 300 công ty. Trong phong trào China+1 đang tiếp tục tăng tốc do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dòng đầu tư của các doanh nghiệp Nhật vào Việt Nam, nhất là Đà Nẵng vẫn không giảm nhiệt. Đặc biệt, cả Việt Nam đã chung tay góp sức đẩy lùi dịch Covid-19 tại tâm dịch Đà Nẵng và thực hiện phục hồi kinh tế trong khi vẫn phòng chống dịch an toàn, tạo điều kiện giao lưu quốc tế trở lại sớm.

Hội thảo trực tuyến được ghi và phát sóng lại trên website chính thức của JATA tại địa chỉ https://www.jata-net.or.jp/membership/topics/2020/201019_jotcwebinarinfo.html