Hơi thở mùa xuân ở chợ Tết xưa

(QNO) - Chiều 4.2, tại Silk Sense River Resort (phường Cẩm An, TP.Hội An) diễn ra lễ khai chợ "Phiên chợ Tết xưa Caman Village". Tại đây, đại biểu và du khách đã lạc vào không gian tết cổ truyền đầy hoài niệm về một thời xưa cũ.

Lễ khai chợ diễn ra trong thời tiết không thuận lợi. Ảnh: Q.T

Ông Trần Thái Do - chủ nhân của ý tưởng chợ Tết xưa chia sẻ, qua không gian bài trí tại phiên chợ chúng tôi muốn tái hiện hình ảnh "Hội An hưng thịnh" của mấy trăm năm về trước. Ở đó có hình ảnh "cá chép hóa rồng" cũng muốn gửi gắm thông điệp về nỗ lực vượt qua khó khăn của người Hội An, nhất là trong thời điểm hiện nay.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai chợ. Ảnh: Q.T

Du khách mặc áo dài sẽ được miễn phí vé vào cổng. Ảnh: Q.T

Tại phiên chợ này, mọi giao dịch của du khách được quy đổi bằng tiền xu để vọng về thực trạng giao thương của ngày cũ. Lãng đãng tại đây, du khách sẽ được thưởng thức bát nước chè xanh cùng nhiều món đặc sản quê hương dân dã. Cũng ở đó, nhiều du khách lần đầu được trải nghiệm xin xăm hường, gói bánh tét, xin chữ ông đồ...

Mọi giao dịch tại chợ sẽ được thực hiện bằng tiền xu. Ảnh: Q.T

Một góc chợ Tết xưa. Ảnh: Q.T

Ở mọi góc của phiên chợ đều ngập sắc hoa và đậm đà hơi thở của mùa xuân với việc bài trí câu đối, cây nêu, lồng đèn thanh tao nhưng không kém phần rực rỡ để du khách lưu lại kỷ niệm với những bức hình.

Đậm đà bát nước lá. Ảnh: Q.T

Gánh hoa xuân. Ảnh: Q.T

Từ ngày 23 tháng Chạp (4.2) đến 29 tháng Chạp, phí vào cổng phiên chợ là 5 xu (tương đương 50 nghìn đồng); riêng khách mặc áo dài và trẻ em dưới 1m được miễn phí vào chợ. Còn từ ngày Mồng 1 Tết, phiên chợ sẽ mở cửa miễn phí.

Xin chữ ngày xuân. Ảnh: Q.T

Treo xăm hường với hy vọng điều ước trở thành hiện thực trong năm mới. Ảnh: Q.T

Theo ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, "Phiên chợ Tết xưa Caman Village" là một ý tưởng độc đáo và thể hiện khát khao sáng tạo, thích ứng trong bất kỳ hoàn cảnh nào của cộng đồng doanh nghiệp Hội An dù đang đối mặt với vô vàn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.