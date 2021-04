Hơn 54.800 lượt khách đến Hội An 3 tháng đầu năm 2021

(QNO) - Ba tháng đầu năm, tổng lượt khách đến Hội An ước hơn 54.800 lượt, bằng 7,68% so với cùng kỳ và đạt 9,37% kế hoạch.

Khách tham quan phố cổ Hội An chỉ bằng 2% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: QUỐC HẢI

Trong đó có 3.480 lượt khách quốc tế, giảm 0,52% so với cùng kỳ; tổng lượt khách tham quan ước đạt 17.160 lượt, gần bằng 3% so với cùng kỳ. Doanh thu ngành du lịch ước đạt hơn 37 tỷ đồng, mới hơn 5,2% so với cùng kỳ năm 2020.



Văn phòng Hướng dẫn tham quan Hội An cho biết, có 6.820 lượt khách tham quan khu phố cổ Hội An trong 3 tháng qua, chỉ bằng 2% so với cùng kỳ năm trước.