Hướng dẫn doanh nghiệp phòng chống dịch Covid-19

(QNO) - Chiều 27.2, tại TP.Hội An, Sở VH-TT&DL phối hợp với Sở Y tế và UBND TP.Hội An tiến hành phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp lưu trú trên địa bàn Hội An cách thức phòng chống và xử lý tình huống khi có du khách nghi nhiễm bệnh Covid-19.

Khách Hàn Quốc tại Hội An sẽ được sàng lọc theo dõi chặt chẽ. Ảnh: K.L

Đối tượng được hướng dẫn là các cơ sở lưu trú đang và sẽ đón khách Hàn Quốc, đặc biệt là khách đến từ 2 địa phương có dịch của Hàn Quốc hiện nay là Daegu và Bắc Gyeongsang. Ngoài ra, một số thị trường khác như Nhật Bàn, Italia, Iran, những nơi đang có dịch cũng được Sở VH-TT&DL khuyến cáo doanh nghiệp hướng dẫn cách khai báo, theo dõi sàng lọc, cách ly khách khi có nghi nhiễm, đồng thời thông báo đường dây nóng cho cơ quan chức năng thực hiện cách ly theo quy định.

Sau buổi hướng dẫn, doanh nghiệp đón khách Hàn Quốc nào chưa tham dự thì Sở VH-TT&DL sẽ đến tận nơi hướng dẫn, hỗ trợ cách thức phòng chống dịch bệnh. Báo cáo của Sở VH-TT&DL cho biết, tính đến ngày 27.2 trên địa bàn TP.Hội An đang có 569 khách Hàn Quốc lưu trú.