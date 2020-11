(QNO) - Trong khuôn khổ Diễn đàn liên kết phát triển du lịch TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, sáng nay 27.11, tại Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoianna, Duy Xuyên), Hiệp hội Du lịch Quảng Nam đăng cai tổ chức chương trình “Không gian kết nối doanh nghiệp du lịch - Business Matching”.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL thực hiện nghi thức khai trương buổi giao dịch tại hội chợ. Ảnh: L.T

Theo ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, hội chợ “Không gian kết nối doanh nghiệp du lịch” nhằm tạo môi trường giao lưu, gặp gỡ trực tiếp giúp các doanh nghiệp miền Trung kết nối, giới thiệu sản phẩm, ký kết hợp đồng, cung cấp dịch vụ với doanh nghiệp du lịch hai đầu đất nước, cụ thể là TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Đặc biệt, hướng đến thành lập mạng lưới du lịch trách nhiệm, du lịch xanh theo mô hình kinh tế tuần hoàn; thiết lập chuỗi cung ứng cho thị trường du lịch chất lượng của Quảng Nam và Việt Nam thời gian tới.

Tham dự sự kiện có 31 doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, đại diện cho người bán (seller) tham gia cung ứng dịch vụ trong các lĩnh vực khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, điểm tham quan, làng nghề… Có thể kể đến một số đơn vị như Vinpearl Nam Hội An, Emic Travel, Hoianna, Annatara Hội An, Khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh, The Nam Hải, Sun World, Mercue Đà Nẵng…

Hội chợ là nơi gặp gỡ, kết nối giữa người bán (seller) và người mua (buyer) du lịch. Ảnh: L.T

Theo bà Trịnh Huyền Sương - Quản lý kinh doanh VinWonders Nam Hội An, giai đoạn này khu vui chơi chủ yếu đón khách địa phương, vì vậy tham gia hội chợ, đơn vị kỳ vọng mở rộng kết nối, giới thiệu một số sản phẩm, chương trình ưu đãi, kích cầu đến doanh nghiệp như giảm giá 40% cho các dịch vụ tại khu vui chơi, kéo dài từ nay đến cuối năm. Đồng thời giới thiệu những gói kích cầu sâu như giảm giá vé tham quan cho đối tượng học sinh, sinh viên… trong năm tới.

Tại hội chợ, hơn 100 khách hàng người mua là các doanh nghiệp du lịch hàng đầu (buyer) đến từ Hà Nội, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh đăng ký tìm hiểu. Tuy nhiên, nhìn chung chưa có nhiều giao dịch được thực hiện. Ông Đinh Văn Lộc - Giám đốc Công ty CP Du lịch Việt Đà (Đà Nẵng), trong vai trò người mua cho biết, ông tham dự sự kiện chủ yếu kết nối, tìm kiếm các sản phẩm cho tương lai bởi hiện tại khách lữ hành vẫn còn khá ít. Đặc biệt, hội chợ hướng đến doanh nghiệp, không có khách lẻ, trong khi đa số doanh nghiệp đã biết nhau nên khó đòi hỏi có ngay những giao dịch được. Tuy nhiên, nhìn chung hiệu quả khá tốt.

“Đây là nơi để doanh nghiệp, khách hàng truyền thống cập nhật thông tin mới, còn với các doanh nghiệp mới thì kết nối tạo quan hệ. Do đó, khó thể đòi hỏi ký kết giao dịch ngay chỉ sau một lần gặp được, chủ yếu là giữ lửa, giữ quan hệ là chính” - ông Lộc nhìn nhận.

Chưa có nhiều giao dịch được ký kết tại hội chợ. Ảnh: L.T

Đúng như chủ đề của hội chợ là “Kết nối doanh nghiệp”, trong khoảng hơn 3 giờ đồng hồ diễn ra sự kiện với 20 phiên giao dịch (mỗi phiên 10 phút), các doanh nghiệp chủ yếu tương tác làm quen, cập nhật những sản phẩm, dịch vụ mới.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL khẳng định, hội chợ diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh, bão lũ tác động nặng nề nên rất có ý nghĩa để vực dậy, với không gian kết nối hôm nay đã tạo ra môi trường mới cho các hiệp hội, doanh nghiệp kết nối hợp tác phát triển thời gian tới. “Chúng tôi hy vọng sau hội chợ cũng như diễn đàn liên kết sẽ mở ra chương trình hợp tác cụ thể cho các doanh nghiệp, hiệp hội để nhanh chóng lấy đà phát triển cho du lịch các địa phương thời điểm hiện nay và những năm tiếp theo” - ông Hồng nói.