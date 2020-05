Khách tham quan, lưu trú tại Hội An dịp lễ 30.4 - 1.5 giảm mạnh so với cùng kỳ

(QNO) - Theo thông tin từ Phòng VH-TT Hội An, trong dịp lễ 30.4 - 1.5 vừa qua lượng khách tham quan, lưu trú tại Hội An giảm sút mạnh so với cùng kỳ do vừa mở cửa trở lại sau giãn cách xã hội và không có nguồn khách quốc tế.

Đô thị cổ Hội An thưa thớt khách trong dịp lễ 30.4 - 1.5. Ảnh: Q.T

Cụ thể, có 1.458 lượt khách tham quan rừng dừa Bảy Mẫu (Cẩm Thanh) và Cù Lao Chàm, trong đó hơn 97% là khách nội địa và chỉ bằng khoảng 5,6% so với lượng khách mua vé các điểm tham quan tại Hội An cùng kỳ năm 2019.

Cũng trong dịp lễ vừa qua, Hội An đón 2.906 lượt khách lưu trú (chỉ bằng 20% so với cùng kỳ), trong đó có 2.610 lượt khách nội địa.