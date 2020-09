Khởi động du lịch hậu Covid-19

Sau khi TP.Hội An, Duy Xuyên, Điện Bàn kết thúc cách ly xã hội chuyển sang trạng thái bình thường mới, một số doanh nghiệp, đơn vị du lịch trên địa bàn tỉnh cũng bắt tay ngay vào chuẩn bị cơ sở vật chất, sẵn sàng đón khách quay lại.

Các hoạt động du lịch tại Mỹ Sơn sẽ bắt đầu trở lại từ ngày 3.9. Ảnh: V.L

Sẵn sàng đón khách

Sáng nay (3.9), Khu di tích Mỹ Sơn chính thức mở cửa đón khách tham quan trở lại sau hơn 1 tháng tạm nghỉ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo ông Phan Hộ - Giám đốc Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn, việc tái mở cửa bán vé tham quan chủ yếu “làm nóng” lại hoạt động du lịch Mỹ Sơn. “Chắc chắn chưa có khách nhưng phải mở cửa để khởi động lại chứ đóng cửa lâu ngày trông ảm đạm quá” - ông Hộ nói.

Tuy nhiên, do việc mở cửa phải thực hiện theo Chỉ thị 19 của Chính phủ về giãn cách xã hội, vì vậy nhân viên đi làm phải chia thành 3 nhóm luân phiên trực hàng ngày, đồng thời tuân thủ những quy định bắt buộc về phòng chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn tay trong suốt quá trình đón khách.

Đến thời điểm hiện tại, dịch Covid-19 đã được kiểm soát và hoạt động du lịch ở nhiều nơi Quảng Nam đang có dấu hiệu nóng lên. Việc đón khách tham quan không chỉ tạo sinh khí mới cho các điểm đến mà còn mang tới những hy vọng về mặt doanh thu, đảm bảo duy trì đời sống người lao động.

Ông Phan Hộ thừa nhận, qua hai đợt dịch nguồn kinh phí trả lương cho cán bộ, nhân viên đang cạn dần, chủ yếu phụ thuộc vào số tiền tích lũy từ những năm trước, nhưng hiện cũng chỉ tạm đủ trả lương cơ bản cho người lao động đến hết năm 2020.

Các hoạt động du lịch tại Mỹ Sơn sẽ bắt đầu trở lại từ ngày 3.9. Ảnh: V.L

Tại TP.Hội An nhiều cơ sở lưu trú cũng bắt đầu triển khai các chương trình đón khách bằng nhiều gói khuyến mãi, kích cầu như giảm giá phòng, tăng chất lượng dịch vụ.

Theo ông Lê Quốc Việt – Giám đốc khách sạn Santa Sea Villa Hội An, việc tái khởi động đón khách chủ yếu mang tính thăm dò trước khi tung ra những chương trình lớn thu hút khách quay lại. Hiện Santa Sea Villa Hội An đang triển khai gói khuyến mãi tri ân đặc biệt gửi đến những du khách đã từng lưu trú khách sạn trước đây với các mức ưu đãi như giảm giá phòng còn 390 nghìn đồng đối với phòng áp mái; 490 nghìn đồng (phòng view vườn) và 590 nghìn đồng (phòng view biển) dành cho 2 người với quyền lợi, chế độ không thay đổi.

Cơ hội vẫn sáng

Có thể thấy việc sẵn sàng đón khách du lịch sau dịch Covid-19 không phải là điều “hoang tưởng” hiện nay. Theo ông Lê Quốc Việt, ông có niềm tin khách du lịch sẽ sớm quay lại Hội An vì dịch Covid-19 đang được kiểm soát, đặc biệt, thông tin Đà Nẵng sẽ gỡ bỏ cách ly vào ngày 5.9 và các hãng hàng không đang mở bán vé trở lại cho các chuyến bay đến - đi Đà Nẵng. “Chỉ cần Đà Nẵng bỏ cách ly, nối lại chuyến bay thì cơ hội sẽ sáng” - ông Việt nhận định. Theo kết quả khảo sát nhanh trên mạng xã hội gần đây, ông Việt nhận thấy mặc dù vẫn còn e dè nhưng khoảng 30% số người được hỏi cho biết sẵn sàng đi du lịch trở lại khi hết dịch.

Kinh nghiệm đợt dịch đầu cho thấy, chỉ sau vài ngày Chính phủ bãi bõ giãn cách xã hội, lượng khách đổ về Đà Nẵng, Hội An đã tăng đột biến. Bà Phạm Thị Hải Nguyên - chủ khu nghỉ dưỡng Sea’lavie Boutique Resort & Spa Hội An khẳng định, doanh nghiệp du lịch phải luôn trong tâm thế đón khách. Từ khi dịch tái bùng phát hồi cuối tháng 7 khách sạn bà luôn duy trì đội ngũ nhân viên túc trực sẵn sàng đón khách bất cứ lúc nào.

“Tình hình hiện nay diễn biến rất nhanh, có thể chỉ sau vài ngày Đà Nẵng dỡ bỏ cách ly khách sẽ quay trở lại nên chúng tôi luôn trong tâm thế đón khách” - bà Nguyên chia sẻ.

Theo ông Phan Xuân Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, đã đến lúc phải sống chung với dịch bệnh nên các hoạt động du lịch cũng phải luôn chủ động, mặc dù thời điểm này có những hạn chế khi mùa hè đã qua, học sinh, sinh viên quay lại trường nhưng không vì thế mà khách đi du lịch giảm, bởi du lịch hiện nay đã là một nhu cầu, thói quen của nhiều người.

Ông Lê Quốc Việt nhìn nhận, điều quan trọng nhất hiện nay chính là vấn đề an toàn, do đó Nhà nước phải đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm tạo sự an tâm cho khách. “Cơ hội cho du lịch Hội An chỉ còn đến hết tháng 10, qua tháng 11 đã bước vào mùa mưa lụt nên chúng ta phải làm ngay bây giờ. Điều này có thể khó với các khách sạn lớn, nhưng với những cơ sở lưu trú quy mô nhỏ, nhân sự ít thì dễ khởi động lại hơn” - ông Việt phân tích.

Ông Việt cũng tiết lộ, ông đang có sẵn nhiều nguồn khách là bạn bè, cộng đồng, hội nhóm ngoài Hà Nội nên chỉ cần Đà Nẵng tháo dỡ cách ly, khách sạn có chính sách phù hợp là khách sẽ vào nên cơ hội mở cửa vẫn tương đối sáng sủa.