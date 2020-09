Khu du lịch Bà Nà Hills đón khách trở lại

(QNO) - Sau gần 2 tháng ngừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19, ngày 20.9 Khu du lịch (KDL) Sun World Bà Nà Hills (Đà Nẵng) chính thức mở cửa đón khách trở lại.

KDL Bà Nà Hills đón khách trở lại từ ngày 20.9. Ảnh: QUẾ LÂM

Ông Nguyễn Lâm An - Giám đốc KDL Sun World Bà Nà Hills cho biết, để chào đón du khách trở lại, dọc theo chiều dài 150m cây Cầu Vàng nổi tiếng, cờ Tổ quốc sẽ được treo suốt 1 tuần lễ, tạo nên khung cảnh rực rỡ, thể hiện niềm tin, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 của TP.Đà Nẵng cũng như cả nước.

“Những biện pháp phòng chống dịch tích cực được triển khai để đảm bảo an toàn cho du khách từ khi đặt chân tới cổng chào KDL và suốt hành trình tham quan, vui chơi tại đây. Chúng tôi tin rằng du khách sẽ có một hành trình an tâm và thoải mái tại Bà Nà Hills” - ông Nguyễn Lâm An khẳng định.

Dịp này, KDL dành tặng du khách chương trình “Mua vé cáp treo tặng vé buffet trưa”. Theo đó, mua vé cáp treo với mức giá 750 nghìn đồng/người lớn và 600 nghìn đồng/trẻ em (chiều cao 1 - 1,4m), du khách sẽ được tặng buffet trưa miễn phí tại KDL. Riêng đối với du khách người Quảng Nam và Đà Nẵng, giá vé combo cáp treo và buffet trưa chỉ còn 550 nghìn đồng/người lớn và 450 nghìn đồng/trẻ em. Chương trình áp dụng từ nay đến hết 31.12.2020.

Trước đó, ngày 18.9, Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort cũng đã đón nhưng vị khách đầu tiên sau quãng thời gian cách ly. Các biện pháp an toàn được Tập đoàn Sun Group đặt lên hàng đầu đối với mọi du khách trong nước và quốc tế.